Mo­der­ni­zo­va­ni ten­ko­vi sti­žu u je­di­ni­ce Vojske Srbije, dok bri­gad­ni ge­ne­ral Ne­boj­ša Ne­delj­ko­vić ističe da je vojska sprem­na za pri­jem mla­dih na slu­že­nje voj­nog ro­ka

Voj­ska Sr­bi­je spro­vo­di je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih seg­me­na­ta mo­der­ni­za­ci­je svog na­o­ru­ža­nja – u upo­tre­bu ula­ze mo­der­ni­zo­va­ni ten­ko­vi. Reč je o do­bro po­zna­tim, i u rat­nim dej­stvi­ma po­tvr­đe­nim, mo­de­li­ma M-84, či­ja je zva­nič­na ozna­ka sa­da, po­sle znat­nih una­pre­đe­nja, M-84 AS1/2. Ma­ga­zin „Od­bra­na”, zva­nič­no gla­si­lo Mi­ni­star­stva od­bra­ne, ob­ja­vio je re­por­ta­žu iz Dru­ge bri­ga­de Kop­ne­ne voj­ske sa se­di­štem u Kra­lje­vu, u ko­joj su iz­ne­ti i mno­gi de­ta­lji u ve­zi s po­me­nu­tim pro­jek­tom.

Pr­va je­di­ni­ca ko­ja je do­bi­la, mo­glo bi se uslov­no re­ći, no­ve ten­ko­ve je 26. ten­kov­ski ba­ta­ljon iz ka­sar­ne „Jo­van Kur­su­la”. Ovi ten­ki­sti su i pre pri­je­ma ove teh­ni­ke bi­li an­ga­žo­va­ni na nje­nom stva­ra­nju, od­no­sno is­pi­ti­va­nji­ma pre nje­nog uvo­đe­nja u upo­tre­bu. Ina­če, no­si­lac ovog zah­tev­nog po­sla bio je Teh­nič­ko-re­mont­ni za­vod Ča­čak.

„Voj­ska je sa odu­še­vlje­njem pri­mi­la ovaj mo­der­ni­zo­va­ni tenk. De­si­lo se to po­sle du­žeg vre­me­na. Do­du­še, bi­lo je i ra­ni­je ra­znih pred­lo­ga za mo­der­ni­za­ci­ju, ali je ko­nač­no usa­gla­še­na ova ver­zi­ja M-84 AS1/2 i mi sta­ri­ji ofi­ci­ri do­če­ka­li smo da vi­di­mo ne­što no­vo”, iz­ja­vio je za „Od­bra­nu” ma­jor Pre­drag Ru­žić, ko­man­dant po­me­nu­tog ba­ta­ljo­na.

Po­što će mo­der­ni­zo­va­no sred­stvo bi­ti uve­de­no i u osta­le ten­kov­ske ba­ta­ljo­ne, nji­ho­vi pri­pad­ni­ci su do­la­zi­li u Dru­gu bri­ga­du na obu­ku. Iz­ve­de­na su i ga­đa­nja na po­li­go­ni­ma „Ore­šac” i „Pa­su­ljan­ske li­va­de”, uklju­ču­ju­ći i noć­na uz upo­tre­bu ter­mo­vi­zi­je, što je je­dan od no­vi­te­ta kod ove no­ve ver­zi­je ten­ka.

„Mo­der­ni­za­ci­ja pod­ra­zu­me­va iz­me­nu i oja­ča­nje oklop­ne za­šti­te, ko­ja je una­pre­đe­na sta­vlja­njem re­ak­tiv­nog oklo­pa”, ka­že ma­jor Ru­žić.

Ume­sto ra­ni­jeg pro­tiv­a­vi­on­skog mi­tra­lje­za, či­ja je upo­tre­ba zah­te­va­la da član po­sa­de „iz­vi­ri” iz ku­po­le i iz­lo­ži se ri­zi­ku, ugra­đe­na je da­ljin­ski upra­vlja­na bor­be­na sta­ni­ca (DUBS) ko­jom se upra­vlja iz ten­ka. Opre­mlje­na je mi­tra­lje­zom i op­tič­kim osma­trač­kim sred­stvi­ma.

„Kod vo­za­ča ten­ka zna­čaj­no je una­pre­đe­na vi­zu­e­li­za­ci­ja. On ima dnev­nu i ter­mo­vi­zij­sku ka­me­ru i mo­že da upra­vlja bor­be­nim vo­zi­lom i da­nju i no­ću. Ra­đe­ne su i mo­der­ni­za­ci­je u hod­nom de­lu, a po­ve­ća­na je i po­kre­tlji­vost ten­ka. Uve­ća­na je i ope­ra­tiv­na spo­sob­nost ko­man­di­ra za­hva­lju­ju­ći in­for­ma­ci­o­nom si­ste­mu pre­ko ra­ču­na­ra u mre­ži ko­man­do­va­nja i kon­tro­le. To mu omo­gu­ća­va da na ta­ble­tu, od­no­sno ra­ču­na­ru, vi­di po­zi­ci­je svog ten­ka i ten­ko­va u okvi­ru če­te”, ob­ja­šnja­va ma­jor Ru­žić.

Mo­der­ni­zo­va­ni ten­ko­vi tek ula­ze u je­di­ni­ce, ali je iz­ve­sno da će se na ovom po­slu nji­ho­vog da­ljeg usa­vr­ša­va­nja na­sta­vi­ti „u ho­du”.

„Cilj je da se una­pre­de sna­ga mo­to­ra i još ne­ki pod­si­ste­mi. Me­đu­tim, is­ku­stva ko­ja na­me­ću uslo­vi sa­vre­me­nog ra­ta uti­ču na to da se vr­lo br­zo od­u­sta­je od ne­kih ele­me­na­ta mo­der­ni­za­ci­je i da se tra­ži ne­ko na­pred­ni­je re­še­nje, na pri­mer za­šti­ta od dro­no­va, na­ro­či­to ro­je­va dro­no­va. No­vi na­čin ra­to­va­nja me­nja i tak­ti­ku upo­tre­be, na­čin kre­ta­nja na bo­ji­štu, na­čin iz­vr­še­nja za­dat­ka. I to se u da­na­šnje vre­me ra­pid­no me­nja i mo­ra­mo da osta­ne­mo u tren­du i pra­ti­mo svet­ska is­ku­stva”, is­ti­če ma­jor Ru­žić.

Mo­der­ni­zo­va­na sred­stva u Dru­goj bri­ga­di do­bi­li su i pri­pad­ni­ci 23. sa­mo­hod­nog ha­u­bič­kog ar­ti­lje­rij­skog di­vi­zi­o­na, reč je o ta­ko­đe do­bro po­zna­tim „gvo­zdi­ka­ma”, sa­mo­hod­nim to­po­vi­ma so­vjet­ske pro­iz­vod­nje, ko­ji se i da­nas ko­ri­ste u ra­tu u Ukra­ji­ni. De­ce­ni­ja­ma su u upo­tre­bi i u na­šoj voj­sci, a nji­ho­va mo­der­ni­zo­va­na ver­zi­ja ima zva­nič­nu ozna­ku Sa­mo­hod­na ha­u­bi­ca 122 mm 2S1. Ova oru­đa sa­da mo­gu da pod raz­li­či­tim uglo­vi­ma is­pa­le vi­še gra­na­ta u krat­kom in­ter­va­lu, a da ona isto­vre­me­no po­go­de isti cilj. Prak­tič­no, ta­ko ga­đa­ju­ći, jed­na „gvo­zdi­ka” mo­že da iza­zo­ve efe­kat za ka­kav je ra­ni­je bi­la neo­p­hod­na či­ta­va ba­te­ri­ja ovih sred­sta­va.

Sprem­ni za pri­jem mla­dih na slu­že­nje voj­nog ro­ka

Bri­gad­ni ge­ne­ral Ne­boj­ša Ne­delj­ko­vić, ko­man­dant Dru­ge bri­ga­de, u iz­ja­vi za „Od­bra­nu” is­ta­kao je an­ga­žman ove je­di­ni­ce na ad­mi­ni­stra­tiv­noj li­ni­ji pre­ma Ko­so­vu i Me­to­hi­ji i kon­tro­li Kop­ne­ne zo­ne bez­bed­no­sti, stal­noj obu­ci, uče­šću u mi­rov­nim mi­si­ja­ma i po­mo­ći ci­vil­nom sta­nov­ni­štvu.

Mno­go je ura­đe­no na in­fra­struk­tu­ri u oče­ki­va­nju mla­dih na od­slu­že­nju oba­ve­znog voj­nog ro­ka. „Obim iz­ve­de­nih ra­do­va u po­je­di­nim objek­ti­ma je ta­kav da ih mo­že­mo sma­tra­ti no­vim. Is­ta­kao bih re­no­vi­ra­nje sport­skih po­li­go­na, am­bu­lan­ti... Pu­no smo ura­di­li i ra­di­mo i na obu­ci i pri­pre­mi ka­dra ko­ji će ob­u­ča­va­ti voj­ni­ke i ra­di­ti sa tim mla­dim lju­di­ma. Na­sto­ji­mo da se deo is­ku­stva sta­ri­jih ko­le­ga, ko­je su ra­di­le sa roč­nom voj­skom, pre­ne­se na mla­đe, ali je po­sta­vljen i cilj da se sa­dr­ža­ji pri­la­go­de zah­te­vi­ma da­na­šnji­ce”, iz­ja­vio je ge­ne­ral Ne­delj­ko­vić.

(Politika)