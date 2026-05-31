Modernizovani tenkovi stižu u jedinice Vojske Srbije, dok brigadni general Nebojša Nedeljković ističe da je vojska spremna za prijem mladih na služenje vojnog roka
Vojska Srbije sprovodi jedan od najznačajnijih segmenata modernizacije svog naoružanja – u upotrebu ulaze modernizovani tenkovi. Reč je o dobro poznatim, i u ratnim dejstvima potvrđenim, modelima M-84, čija je zvanična oznaka sada, posle znatnih unapređenja, M-84 AS1/2. Magazin „Odbrana”, zvanično glasilo Ministarstva odbrane, objavio je reportažu iz Druge brigade Kopnene vojske sa sedištem u Kraljevu, u kojoj su izneti i mnogi detalji u vezi s pomenutim projektom.
Prva jedinica koja je dobila, moglo bi se uslovno reći, nove tenkove je 26. tenkovski bataljon iz kasarne „Jovan Kursula”. Ovi tenkisti su i pre prijema ove tehnike bili angažovani na njenom stvaranju, odnosno ispitivanjima pre njenog uvođenja u upotrebu. Inače, nosilac ovog zahtevnog posla bio je Tehničko-remontni zavod Čačak.
„Vojska je sa oduševljenjem primila ovaj modernizovani tenk. Desilo se to posle dužeg vremena. Doduše, bilo je i ranije raznih predloga za modernizaciju, ali je konačno usaglašena ova verzija M-84 AS1/2 i mi stariji oficiri dočekali smo da vidimo nešto novo”, izjavio je za „Odbranu” major Predrag Ružić, komandant pomenutog bataljona.
Pošto će modernizovano sredstvo biti uvedeno i u ostale tenkovske bataljone, njihovi pripadnici su dolazili u Drugu brigadu na obuku. Izvedena su i gađanja na poligonima „Orešac” i „Pasuljanske livade”, uključujući i noćna uz upotrebu termovizije, što je jedan od noviteta kod ove nove verzije tenka.
„Modernizacija podrazumeva izmenu i ojačanje oklopne zaštite, koja je unapređena stavljanjem reaktivnog oklopa”, kaže major Ružić.
Umesto ranijeg protivavionskog mitraljeza, čija je upotreba zahtevala da član posade „izviri” iz kupole i izloži se riziku, ugrađena je daljinski upravljana borbena stanica (DUBS) kojom se upravlja iz tenka. Opremljena je mitraljezom i optičkim osmatračkim sredstvima.
„Kod vozača tenka značajno je unapređena vizuelizacija. On ima dnevnu i termovizijsku kameru i može da upravlja borbenim vozilom i danju i noću. Rađene su i modernizacije u hodnom delu, a povećana je i pokretljivost tenka. Uvećana je i operativna sposobnost komandira zahvaljujući informacionom sistemu preko računara u mreži komandovanja i kontrole. To mu omogućava da na tabletu, odnosno računaru, vidi pozicije svog tenka i tenkova u okviru čete”, objašnjava major Ružić.
Modernizovani tenkovi tek ulaze u jedinice, ali je izvesno da će se na ovom poslu njihovog daljeg usavršavanja nastaviti „u hodu”.
„Cilj je da se unaprede snaga motora i još neki podsistemi. Međutim, iskustva koja nameću uslovi savremenog rata utiču na to da se vrlo brzo odustaje od nekih elemenata modernizacije i da se traži neko naprednije rešenje, na primer zaštita od dronova, naročito rojeva dronova. Novi način ratovanja menja i taktiku upotrebe, način kretanja na bojištu, način izvršenja zadatka. I to se u današnje vreme rapidno menja i moramo da ostanemo u trendu i pratimo svetska iskustva”, ističe major Ružić.
Modernizovana sredstva u Drugoj brigadi dobili su i pripadnici 23. samohodnog haubičkog artiljerijskog diviziona, reč je o takođe dobro poznatim „gvozdikama”, samohodnim topovima sovjetske proizvodnje, koji se i danas koriste u ratu u Ukrajini. Decenijama su u upotrebi i u našoj vojsci, a njihova modernizovana verzija ima zvaničnu oznaku Samohodna haubica 122 mm 2S1. Ova oruđa sada mogu da pod različitim uglovima ispale više granata u kratkom intervalu, a da ona istovremeno pogode isti cilj. Praktično, tako gađajući, jedna „gvozdika” može da izazove efekat za kakav je ranije bila neophodna čitava baterija ovih sredstava.
Spremni za prijem mladih na služenje vojnog roka
Brigadni general Nebojša Nedeljković, komandant Druge brigade, u izjavi za „Odbranu” istakao je angažman ove jedinice na administrativnoj liniji prema Kosovu i Metohiji i kontroli Kopnene zone bezbednosti, stalnoj obuci, učešću u mirovnim misijama i pomoći civilnom stanovništvu.
Mnogo je urađeno na infrastrukturi u očekivanju mladih na odsluženju obaveznog vojnog roka. „Obim izvedenih radova u pojedinim objektima je takav da ih možemo smatrati novim. Istakao bih renoviranje sportskih poligona, ambulanti... Puno smo uradili i radimo i na obuci i pripremi kadra koji će obučavati vojnike i raditi sa tim mladim ljudima. Nastojimo da se deo iskustva starijih kolega, koje su radile sa ročnom vojskom, prenese na mlađe, ali je postavljen i cilj da se sadržaji prilagode zahtevima današnjice”, izjavio je general Nedeljković.
(Politika)
