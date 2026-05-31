Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je danas presreo i uništio američki dron MQ-1 koji je ušao u teritorijalni vazdušni prostor iznad teritorijalnih voda Irana sa očiglednom neprijateljskom namerom, raspoređujući napredne rakete protivvazdušne odbrane kako bi odmah oborio letelicu.

Kancelarija za odnose sa javnošću je saopštila da je dron, koji pripada američkoj vojsci, otkriven u trenutku kada je ušao u iranski vazdušni prostor u ranim jutarnjim satima, prenosi agencija Mehr.

Sistemi protivvazdušne odbrane IRGC-a su odmah ciljali bespilotnu letelicu naprednim raketama zemlja-vazduh pre nego što je mogla da izvrši planiranu operaciju.

"Iranski vazdušni prostor iznad teritorijalnih voda zemlje je pod punom kontrolom i svaki upad će biti dočekan odlučnim odgovorom", navodi se u saopštenju.

"MQ-1 predator" je daljinski pilotirani avion (dron) za osmatranje i blagi udar kojim upravljaju američke snage, a koji se prvenstveno koristi za izviđanje i operacije ciljanja, prenosi Tanjug.

