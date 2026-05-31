Ruže su među najomiljenijim ukrasnim biljkama u baštama tokom toplijih meseci, a uz malo pažnje mogu da cvetaju obilno sve do kraja leta.

Stručnjaci za baštovanstvo savetuju jednostavan postupak poznat kao uklanjanje precvetalih cvetova, koji pomaže biljci da energiju usmeri na stvaranje novih pupoljaka, umesto na formiranje semena.

Baštovanka i kreatorka sadržaja Sofi, poznata po savetima za negu vrta, ističe da je upravo sada pravo vreme da se uklone prvi uveli cvetovi sa ruža. Ova jednostavna metoda ne zahteva mnogo vremena, a može značajno da produži period cvetanja i učini ružičnjak lepšim i bogatijim.

Prilikom uklanjanja precvetalih cvetova važno je pažljivo pregledati stabljiku. Ako na njoj nema novih pupoljaka, preporučuje se da se stabljika skrati iznad prvog para listova sa pet liski. Na taj način biljka dobija podsticaj da razvije nove cvetove i nastavi da cveta tokom cele sezone.

Ukoliko se pored uvelog cveta već nalaze novi pupoljci, potrebno je ukloniti samo precvetali cvet, bez skraćivanja stabljike. Pupoljke treba ostaviti da se razviju i procvetaju, a tek nakon njihovog cvetanja može se izvršiti dublje orezivanje iznad grupe od pet listova.

Osim što podstiče stvaranje novih cvetova, redovno uklanjanje uvelih ruža doprinosi urednijem izgledu grma i smanjuje mogućnost pojave gljivičnih oboljenja.

Baštovani preporučuju da se ovaj postupak sprovodi redovno tokom cele sezone, kako bi ruže ostale zdrave, raskošne i prepune cvetova sve do jeseni.