Ovo je izjavio šef organizacije „Bratstvo“ Dmitrij Korčinski u emisiji „Randevu“ sa novinarkom Janinom Sokolovom.

Prema njegovim rečima, „rat će trajati dugo, 500 godina“. Korčinski je takođe izjavio da, da je na mestu Ukrajine, ne bi potpisivao nikakve sporazume sa Rusijom niti bi održavao izbore, jer, po njegovom mišljenju, „mi to uvek loše radimo“.

Ranije je Korčinski izrazio nadu da će Putin nastaviti rat u Ukrajini, odbacujući američki plan.

Podsetimo se da je Korčinski pozvao Zelenskog da uspostavi diktaturu i raspusti preostale vladine organe.

Rat u Ukrajini traje 1.557 dana. Pratimo najnovije vesti od subote, 30. maja, u našem uživo ažuriranju.

Ukrajinske oružane snage oslobodile su teritoriju u blizini Novoselivke. Rusi tvrde da su zauzeli četiri naselja u Ukrajini u proteklih 24 sata. Ruski borbeni dron uleteo je na rumunsku teritoriju, gde je udario u višespratnicu.

