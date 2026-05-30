Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da obaveštajne informacije o mogućem masovnom ruskom udaru na Ukrajinu ostaju relevantne.

Zelenski je upozorio u video obraćanju da građani Ukrajine treba da odu u skloništa na svako upozorenje o vazdušnom napadu, preneo je Ukrinform.

"Znamo da su naši partneri razgovarali sa Rusima o tome. Nema nade da će neko u Moskvi promeniti mišljenje. Obavezno zaštitite svoj život - reagujte na opasnosti", istakao je Zelenski.

On tvrdi da ukrajinska protivvazdušna odbrana obara iznad 90 odsto ruskih dronova.

Sekretar Saveta za bezbednost Rusije Sergej Šojgu izjavio je u četvrtak da bi napad na Kijev, na koji je Rusija upozorila, mogao da se dogodi u svakom trenutku.

On je na konferenciji za novinare na Prvom međunarodnom forumu o bezbednosti u Moskvi istakao da Rusija ima sve što joj je potrebno za takav napad, preneo je TASS.

Odgovarajući na pitanje da li bi odbijanje evropskih ambasadora da napuste Kijev moglo da utiče na odlučnost ruskog plana, Šojgu je rekao da je Moskva upozorila koliko snažan može da bude takav udar i da je to i pokazala.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u ponedeljak da će ruska vojska pokrenuti sistematske udare "na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta", nakon napada ukrajinske vojske na školu i internat u Starobeljsku u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LRN) u kojem je ubijeno više od 20 i ranjeno više od 40 osoba.