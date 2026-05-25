Iz bolnica u provinciji Ituri na severoistoku Konga pobeglo je 25 pacijenata zaraženih ebolom, nakon što su bili meta najmanje tri napada, rekao je danas direktor Opšte referentne bolnice u Mongbvalu Ričard Lokodu.

Lokodu je kazao da je ta bolnica, u kojoj se leče oboleli od ebole, bila meta napada dva puta, jednom u subotu a drugi put juče, i da su oba puta iz nje bežali pacijenti zaraženi ebolom, prenosi Rojters.

- Postoji poricanje bolesti među stanovništvom, pri čemu neki članovi žele da preuzmu tela sumnjivih i/ili potvrđenih slučajeva - rekao je on.

Prema njegovim rečima, tokom napada na bolnicu, koji se dogodio u subotu, jedan pacijent je umro tokom pokušaja bekstva iz bolnice, dok je 18 pacijenata obolelih od ebole pobeglo, nakon što su "neidentifikovane osobe" spalile šatore koje je postavila medicinska dobrotvorna organizacija Lekari bez granica, gde su pacijenti bili izolovani.

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje retkog soja ebole Bundibugjo, treće najveće takve epidemije koja je ikada zabeležena, zbog čega je proglašena vanredna situacija u javnom zdravstvu.

Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je ranije da zabeleženo oko 900 slučajeva u kojima se sumnja na zarazu ebolom, kao i da je 101 slučaj potvrđen.

Tedros je ranije danas rekao da je zabeleženo 220 smrtnih slučajeva, koji su povezani sa infekcijom ebole.

