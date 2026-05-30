On je rekao novinarima da je potvrđeno da je 225 ljudi u Kongu zaraženo virusom ebola, preneo je Rojters.

Kamba je podsetio da je u četvrtak u Kongu bilo 906 osoba za koje se sumnja da su obolele od virusa ebole.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je od proglašenja epidemije 15. maja u DR Kongo zabeleženo 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole, uz upozorenje da bi stvarne razmere epidemije mogle da budu znatno veće jer je virus određeno vreme neotkriveno cirkulisao.

U susednoj Ugandi je zabeležen jedan smrtni slučaj i devet zaraženih ebola virusom.

Reč je o retkom soju virusa za koji trenutno nema vakcine ili specifične terapije.

Uganda je zvanično potvrdila slučajeve oboljevanja od ebole 15. maja, a ti slučajevi su bili povezani sa putnicima iz Konga.

Uganda je privremeno zatvorila granicu sa Kongom da bi sprečila širenja zaraze.

Svetska zdravstvena organizacija je proglasila međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju povodom epidemije ebole u Kongu i Ugan.