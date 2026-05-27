On je naveo da je Španija prijavila novi slučaj među putnicima koji su u karantinu, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 13, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, od ukupnog broja obolelih tri osobe su preminule, ali novih smrtnih slučajeva nije bilo od 2. maja, dok se situacija ocenjuje kao stabilna.

Gebrejesus je dodao da zaraženi putnici dobijaju potrebnu medicinsku negu, dok su ostali i dalje u karantinu.

U poslednje dve nedelje svi preostali putnici, članovi posade i medicinsko osoblje napustili su kruzer "MV Hondijus", koji je bio epicentar izbijanja infekcije.

SZO navodi da su hantavirusi virusi koje prenose glodari i koji mogu da izazovuozbiljna oboljenja kod ljudi, a procenjuje se da se širom sveta godišnje registruje između 10.000 i 100.000 slučajeva, u zavisnosti od soja virusa.