Istočni deo Konga suočava se sa ozbiljnom humanitarnom krizom zbog kombinacije oružanih sukoba i širenja ebole, upozorio je direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus.

U objavi na mreži X naveo je da se u provinciji Ituri epidemija brzo širi i da trenutni soj ebole Bundibugjo nema dostupnu vakcinu niti specifičan tretman. Dodao je da kontrola bolesti trenutno zavisi od humanitarnih aktivnosti, koje su sve više otežane zbog nestabilne situacije na terenu.

Prema njegovim rečima, sukobi izazivaju masovno raseljavanje stanovništva, zbog čega veliki broj ljudi završava u prenatrpanim kampovima, što dodatno povećava rizik od širenja zaraze. Istovremeno, napadi na zdravstvene ustanove otežavaju praćenje obolelih i njihovih kontakata.

Gebrejesus je istakao da zdravstvene ekipe ne mogu efikasno da rade u uslovima nasilja i pozvao sve strane uključene u sukob na hitan prekid vatre kako bi se omogućilo suzbijanje epidemije i zaštita stanovništva.

Od početka novog talasa ebole u Kongu preminulo je više od 100 ljudi, a slučajevi zaraze zabeleženi su i u susednoj Ugandi.