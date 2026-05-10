Ogromna eksplozija izazvana detonacijom municije.

Raketni Sistem RM-70 "Vampir" potpuno je uništen zajedno sa svojim teretom municije, nakon preciznog udara koji je izvršio ruski dron Lancet.

Prema informacijama, posada sistema RM-70 Vampire bila je raspoređena u području sela Staroraiskoe, kada je izviđački dron uočio vozilo kako se kreće zemljanim putem u tom području.

Nedugo zatim lansiran je Lancet, koji je precizno pogodio teret municije raketnog bacača, izazvavši lančane eksplozije.

Snažna vatrena kugla koja je usledila ukazuje na sekundarnu eksploziju raketa koje je sistem prevozio, što je dovelo do njegovog potpunog uništenja, piše Pronjuz.

Dron napao ruske vojnike

Podsetimo, na društvenim mrežama pojavio se snimak kako ruski vojnici su reagovali u roku od nekoliko sekundi i koordinisanim pokretima izbegli ukrajinski dron koji se kretao ka njihovom položaju.

Čim su opazilinadolazeću pretnju, odmah su izašli iz svog vozila i razišli se po okolnom području, prekidajući formaciju kako ne bi bili koncentrisana meta za bespilotnu letelicu.

