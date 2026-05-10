- Dakle, mi smo prva politička stranka u Srbiji koja se jasno izjasnila protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji zato što smatramo da ne postoje konkretni benefiti za Srbiju u eventualnom procesu evropskih integracija ili eventualnom članstvu u Evropskoj uniji. Da nam su na tom putu, kao što su nas u prošlosti čekala mnoga poniženja, i u budućnosti čekaju možda još veća poniženja po pitanju naših najvažnijih nacionalnih interesa, od Kosova i Metohije pa nadalje, i odnosa sa Ruskom Federacijom naravno. Pa evo mi nedavno imamo, nedavno smo imali iživljavanje Kurtijevih terorista i separatista na Kosovu i Metohiji, na okupiranom Kosovu i Metohiji, gde oni su osudili nekoliko Srba na višegodišnje kazne zatvora, odnosno na dve dve kazne doživotnog zatvora, jedna kazna od 30 godina. A, to je sve nešto što dolazi sa podrškom, između ostalog, i Evropske unije. Dakle, taj progon i maltretiranje srpskog naroda, uzimanje talaca od predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, sve dolazi uz amin Evropske unije. I to je manje-više jasno, čini se, čitavoj našoj javnosti. I to je samo naravno jedan od niza argumenata zbog čega smatramo da je taj proces poguban za budućnost naše zemlje. A kako sada stvari stoje i kako sada izgleda raspoloženje po tom pitanju u našoj javnosti, vidi se da je Srpska radikalna stranka bila avangarda u tom smislu, jer mi smo imali ove stavove i kada je jednostavno 90% građana Srbije možda, ili mnogo zaista veliki broj građana Srbije, bio za članstvo u Evropskoj uniji dok su oni još verovali u te puste snove kako će to da izgleda. Postoji zamena teza da je prekid eventualnih evropskih integracija isto što i izolovati se od saradnje sa Evropskom unijom ili bilo kojom od zemalja Evropske unije. Dakle, to su potpuno različite stvari i postoji niz primera koji pokazuju da je tako nešto moguće. I postoji i to što možemo da identifikujemo kao odnos Evropske unije koji pokazuje koliko je taj proces u stvari besmislen. Jer iz evropskih centara, iz Brisela konkretno, dolaze poruke da je, primera radi, Albanija šampion evropskih integracija. Albanija koja ima relativnu većinu muslimanskog stanovništva, koja je u kandžama narko-kartela već decenijama unazad i sada su oni u ocenama Evropske unije neki koji su najbrže napredovali na tom putu i smeši im se svetla evropska budućnost. Dakle, to su nebuloze, to niko zaista u to ne može da poveruje. Između ostalog, Moldavija pazite, takođe... Moldavija koja ima na svojoj teritoriji rusku bazu, njima govore kako je potpuno realno skoro priključivanje Evropskoj uniji i da Moldavija postane takođe jedna od zemalja Evropske unije. Dakle, to su neke neverovatne laži, neverovatne nebuloze i zaista to svako u Srbiji prepoznaje i niko zaista u Srbiji više u to ne veruje - kazao je Šešelj za Informer TV.