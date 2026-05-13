Poljska vojska podigla je borbene avione, helikoptere i sisteme protivvazdušne odbrane nakon novog velikog ruskog napada dronovima na Ukrajinu, dok raste strah da bi sukob mogao opasno da se približi teritoriji NATO saveza.

Kako je saopštila Operativna komanda poljskih oružanih snaga, aktivirane su sve raspoložive snage radi zaštite vazdušnog prostora zemlje, posebno područja uz granicu sa Ukrajinom.

– U skladu sa važećim procedurama, operativni komandant Oružanih snaga aktivirao je sve neophodne snage i sredstva koja su mu na raspolaganju – navela je poljska vojska.

Prema zvaničnim informacijama, borbeni avioni i helikopteri raspoređeni su iznad Poljske, dok su sistemi PVO i radarskog nadzora stavljeni u stanje najviše pripravnosti.

Ruski napadi podigli NATO na noge

Poljske vlasti naglašavaju da pažljivo prate situaciju zbog intenzivnih ruskih udara na Ukrajinu i mogućnosti da rakete ili dronovi ugroze teritoriju članica NATO-a.

– Potčinjene snage i sredstva ostaju spremne za trenutnu reakciju – saopštila je Operativna komanda.

Ovo nije prvi put da Varšava podiže avijaciju zbog rata u Ukrajini. Poljska je i ranije aktivirala vojsku tokom velikih ruskih vazdušnih udara, naročito kada su projektili delovali blizu njene granice.

Analitičari upozoravaju da ovakve situacije dodatno podižu tenzije između Rusije i NATO saveza i povećavaju rizik od incidenta koji bi mogao izazvati širu eskalaciju sukoba.

Slovačka zatvorila granice, eksplozije odjekuju na zapadu Ukrajine

Paralelno sa podizanjem poljske avijacije, Slovačka je danas hitno zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom.

Kako prenosi slovački portal Aktuality, Finansijska uprava Slovačke preporučila je građanima da prate zvanična saopštenja i poštuju instrukcije bezbednosnih službi.

Dramatična situacija razvija se i u Zakarpatskoj oblasti, koja se graniči sa Slovačkom. Načelnik Regionalne vojne uprave Zakarpatske oblasti Miroslav Bilecki izjavio je da je u toku najmasovniji ruski napad na taj region od početka rata.

Prema lokalnim izveštajima, eksplozije su odjekivale u više mesta na zapadu Ukrajine, dok su sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da obore talase dronova.

Šta dalje sledi

Vojni stručnjaci ocenjuju da se rat u Ukrajini opasno približava granicama NATO država i da su upravo zbog toga Poljska i Slovačka reagovale tako brzo.

Svaki novi veliki ruski napad povećava nervozu u istočnoj Evropi, posebno zbog mogućnosti da projektili ili dronovi slučajno pređu granicu i izazovu međunarodni incident.

Dok Moskva nastavlja intenzivne vazdušne udare, NATO zemlje pojačavaju pripravnost i sve otvorenije pokazuju spremnost za hitnu reakciju ukoliko bezbednost njihovih teritorija bude ugrožena.