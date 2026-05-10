Ruski vojnici su reagovali u roku od nekoliko sekundi i koordinisanim pokretima izbegli ukrajinski dron koji se kretao ka njihovom položaju, piše grčki portal Pronjuz.

Čim su opazilinadolazeću pretnju, odmah su izašli iz svog vozila i razišli se po okolnom području, prekidajući formaciju kako ne bi bili koncentrisana meta za bespilotnu letelicu.

Zatim su se brzo pokrenuli da se suprotstave dronu, demonstrirajući – prema relevantnim izveštajima – trenutnu koordinaciju i operativnu spremnost pod pritiskom na bojnom polju, navodi se u članku.

Glatkov: U napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast ranjeno osam civila

Podestimo, u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast u poslednja 24 sata ranjeno je osam civila, među kojima je i jedno dete, saopštio je gubernator Vjačeslav Glatkov.

Prema zvaničnim podacima, šteta je zabeležena u 14 naselja u pet opština u regionu, prenosi RIA Novosti.

Materijalna šteta je zabeležena na dve stambene zgrade, 11 privatnih kuća, dva poslovna objekta, jednom maloprodajnom paviljonu, autobuskoj stanici, jednoj upravnoj zgradi i 11 vozila.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini pratite u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO