Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ne postoji nikakav dogovor između njega i ruskog lidera Vladimir Putin prema kojem bi Rusija trebalo da dobije ceo Donbas, čime je praktično javno odbacio jednu od ključnih tačaka koje Moskva već dugo pokušava da nametne tokom pregovora o završetku rata u Ukrajini.

Kako prenosi Kyiv Independent, Tramp je kratko odgovorio sa „Ne“ kada su ga novinari pitali da li postoji razumevanje između njega i Putina o tome da Donbas u potpunosti pripadne Rusiji.

Ova izjava odmah je izazvala buru u političkim krugovima, jer dolazi u trenutku kada se iza zatvorenih vrata vode intenzivni pregovori o mogućem prekidu rata u Ukrajini.

Donbas ostaje glavna tačka sukoba

Pitanje Donbasa već mesecima predstavlja najveću prepreku u pregovorima između Moskve i Kijeva. Ukrajinske vlasti smatraju da bi zamrzavanje trenutne linije fronta moglo biti najrealnije rešenje za prekid vatre.

Sa druge strane, Rusija insistira da se ukrajinske snage potpuno povuku iz delova Donbasa koje Moskva smatra svojom teritorijom, što je Kijev kategorički odbio.

Analitičari upozoravaju da upravo zbog tog pitanja pregovori konstantno ulaze u ćorsokak, dok raste zabrinutost da bi Vašington mogao izvršiti pritisak na Ukrajinu da prihvati deo ruskih zahteva.

Međutim, Trampova najnovija izjava pokazuje da Bela kuća za sada ne želi otvoreno da podrži ruski stav o kompletnom preuzimanju Donbasa.

Tramp i Putin šalju poruke o kraju rata

Američki predsednik je istovremeno izjavio da veruje kako se rat u Ukrajini približava kraju i da su Moskva i Kijev bliži dogovoru nego ranije.

– Zaista mislim da se približava kraj rata – rekao je Tramp novinarima.

Njegove reči dolaze samo nekoliko dana nakon obraćanja Putina u Kremlju tokom konferencije posle obeležavanja Dana pobede 9. maja, kada je ruski predsednik takođe govorio o mogućnosti političkog rešenja sukoba.

Ipak, uprkos optimističnim izjavama obe strane, konkretan dogovor i dalje deluje veoma daleko upravo zbog teritorijalnih pitanja i međusobnog nepoverenja.

Šta Trampova izjava znači za dalje pregovore

Politički analitičari smatraju da Tramp pokušava da balansira između želje da ubrza kraj rata i potrebe da ne izgleda kao lider koji potpuno popušta Moskvi.

Njegovo odbijanje da podrži ruske zahteve oko celog Donbasa moglo bi da umiri deo evropskih saveznika i ukrajinsko rukovodstvo, koje poslednjih meseci strahuje od mogućeg tajnog dogovora Vašingtona i Moskve.

Istovremeno, Kremlj verovatno neće odustati od teritorijalnih zahteva, zbog čega bi naredni pregovori mogli postati još napetiji.

Dok svet iščekuje eventualni prekid sukoba, jasno je da pitanje Donbasa ostaje ključna tačka oko koje se lome interesi Rusije, Ukrajine i Zapada.