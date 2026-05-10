"Dok ne napravi ovaj korak, možemo održati još nekoliko rundi, desetine rundi pregovora, ali ćemo biti na istom mestu, razumete? To je poenta", rekao je Ušakov.

Prema njegovim rečima, i u Ukrajini znaju da to treba da se uradi i da će to "pre ili kasnije svakako uraditi".

Ušakov je napomenuo da Ukrajina, uz podršku Evropljana, i dalje odbija "čak i da počne diskusiju o ovom važnom pitanju, bez kog pregovori o mirnom rešavanju sukoba ne mogu da napreduju".

On je dodao da bi izaslanici američkog predsednika Stiven Vitkof i Džared Kušner mogli uskoro da doputuju u Moskvu kako bi nastavili dijalog o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Pomoćnik ruskog predsednika je napomenuo da su SAD trenutno više fokusirane na krizu na Bliskom istoku, ali "ne napuštaju ukrajinsko pitanje – Moskva i Vašington su aktivno u kontaktu telefonom".

Sjedinjene Američke Države, koje su inicirale prekid vatre od 9. do 11. maja, vodile su dvodnevne pregovore paralelno sa Moskvom i Kijevom, istakao je Ušakov, dodajući da to "nije bilo lako".

Govoreći o dekretu Vladimir Zelenskog, kojim se "dozvoljava" parada u Moskvi, koji je usledio nakon dogovora o primirju, nazvao je "klovnovskim".

Ušakov je ranije izjavio da Kijev treba da napravi "samo jedan ozbiljan korak", nakon čega će borbena dejstva prestati i otvoriće se perspektive za ozbiljne razgovore o izgledima za dugoročno rešenje.

Od početka godine, delegacije Rusije i Ukrajine, uz učešće Sjedinjenih Država, održale su tri runde pregovora. Poslednja je održana u Ženevi 17. i 18. februara.