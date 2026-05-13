Predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je danas da deklaracija usvojena na samitu Bukureštanske devetorke (B9), eksplicitno ističe da Rusija predstavlja "pretnju" i da podrška Ukrajini ostaje čvrsta, uključujući vojnu pomoć u aktuelnoj fazi i bezbednosne garancije u budućnosti, ističući istovremeno značaj transatlantskih odnosa za bezbednost Evrope i funkcionisanje NATO-a.

Razgovori su, kako je naveo, obuhvatili i situaciju u Moldaviji, za koju je ocenio da se nalazi u uslovima "hibridnog rata" sa Rusijom, uz poruku da je podrška toj zemlji važna za regionalnu bezbednost.

On je, kako prenosi Ađerpres, dodao da postoji zabrinutost građana Rumunije zbog preleta dronova preko granice, navodeći da u okviru NATO-a postoji projekat "Istočni stražar" koji je usmeren na zaštitu stanovništva.

Predsednik Rumunije ocenio je da su razgovori na samitu B9 bili "sadržajni" i da je učestvovalo 16 delegacija, uz visok stepen saglasnosti učesnica i uverenje da će predstojeći NATO samit u Ankari biti uspešan.

"U suštini, odluke koje smo doneli odnose se na zadržavanje obaveza o povećanju izdvajanja za odbranu, pretvaranje tih sredstava u sposobnosti koje će Alijansu učiniti spremnijom za pretnje i uravnoteženje doprinosa između evropskih zemalja i Sjedinjenih Država u okviru saveza. Izraz 'NATO 3.0' u saopštenju na neki način sažima tu zajedničku volju", rekao je Dan.

Rumunski predsednik je istakao i da su odluke učesnica usmerene na ispunjavanje obaveza o povećanju izdvajanja za odbranu i uravnoteženju doprinosa između evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država unutar NATO-a.

On je naveo i da je razmatrana ideja o formalizovanju bliže saradnje i šireg okvira kompatibilnosti stavova među državama učesnicama.

Ranije danas, lideri okupljeni na samitu B9 usvojili su zajedničku deklaraciju u kojoj su ocenili da Rusija ostaje najznačajnija i dugoročna pretnja bezbednosti NATO-u, uz poruku o potrebi za jačanjem odbrane istočnog krila Alijanse i nastavkom podrške Ukrajini.

Među učesnicima samita u Bukureštu bili su generalni sekretar NATO Mark Rute, kao i predsednici Rumunije, Poljske, Litvanije, Estonije, Češke Republike, Letonije, Slovačke, Finske, Danske.

Učestvovali su i visoki predstavnici SAD, Švedske, Norveške, Islanda i Mađarske.

Samitu je prisustvovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.