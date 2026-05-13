Najvažnije:

Iranski rat je do sada koštao SAD 29 milijardi dolara – procena koja je veća od cifre od 25 milijardi dolara koju je Pentagon dostavio Kongresu pre dve nedelje.

Iran tuži SAD u Hagu zbog napada na nuklearna postrojenja, sankcija i pretnji.

Stručnjak sa Harvard Kenedi škole rekao je u aprilu da bi sukob mogao koštati američke poreske obveznike 1 bilion dolara.

Predsednik SAD Donald Tramp putuje u Kinu, gde je rekao da će imati „dug razgovor“ o Iranu sa kineskim liderom Si Đinpingom, ali je umanjio potrebu za pomoći Pekinga. Kina je dugo bila bliski saveznik Irana i glavni je uvoznik iranske nafte.

Tramp je rekao kako „Ne razmišlja o finansijskoj situaciji Amerikanaca“ kada pregovara sa Iranom. „Razmišljam o jednoj stvari: Ne možemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje, to je sve“, rekao je novinarima.

UŽIVO

Hegset saopštio da prati Trampa tokom posete Kini

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da prati američkog predsednika Donalda Trampa tokom njegove posete Kini ove sedmice. Ministri odbrane i ranije su putovali sa američkim predsednicima tokom međunarodnih poseta kako bi pružali savete i predstavljali američku vojsku, prenosi Njujork tajms (NT).

Hegset je tokom mandata više puta boravio u Aziji, uglavnom zbog bezbednosnih konferencija i obilaska američkih trupa u regionu, dodaje list. Sa Trampom će u Kini biti i američki državni sekretar Marko Rubio, kao i više od 10 direktora velikih kompanija, piše NT.

Tramp: Finansijska situacija Amerikanaca nije mi prioritet u pregovorima sa Iranom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da finansijski uticaj rata na američke građane nije njegov glavni prioritet.

"Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam o jednoj stvari: Ne možemo da dozvolimo Iranu da ima nuklearno oružje, to je sve", rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće pre puta u Kinu, preneo je CNN.

Na pitanje da objasni da li zanemaruje ekonomske posledice sukoba po građane SAD, Tramp je ponovio da je sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje "daleko najvažnija stvar". On je dodao da je važnije sprečiti Iran da dođe do nuklearnog oružja nego kretanje američke berze, za koju tvrdi da je na rekordnom nivou.

Iran tužio Ameriku u Hagu

Iran je podneo tužbu protiv SAD Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu zbog napada na nuklearna postrojenja, nametanja sankcija i pretnji upotrebom sile.

Vlada Islamske Republike Iran podnela je tužbu u Hagu zbog „vojne agresije Sjedinjenih Država na iranska nuklearna postrojenja“, „nametanja ekonomskih sankcija“ i „pretnje upotrebom sile“.

Ova tužba je podneta Arbitražnom sudu između Irana i Sjedinjenih Država, na osnovu odredbi Alžirske deklaracije iz 1981. godine i zbog kršenja međunarodnih obaveza SAD u dvanaestodnevnom ratu protiv Irana u junu prošle godine.

