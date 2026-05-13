Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u sredu je pozvao svog američkog kolegu Donalda Trampa da pokrene pitanje okončanja sukoba u Ukrajini kada se sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

"U stalnom smo kontaktu sa našim američkim partnerima. Zahvalni smo im i nadamo se da će pitanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine biti pokrenuto i ovom prilikom kada američki predsednik bude u Kini", rekao je Zelenski u govoru na samitu zemalja centralne Evrope u Rumuniji.

Mesecima se Zelenski zalaže za jače diplomatske napore, pod pokroviteljstvom Vašingtona, kako bi se pronašao izlaz iz rata, ali je proces zastao nakon izbijanja rata na Bliskom istoku.

Prošle nedelje, trodnevni prekid vatre između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Država, bio je obeležen optužbama za kršenje sa obe strane.

Tramp je u sredu stigao u Peking, u prvu posetu američkog predsednika Kini u skoro deset godina. Rojters piše da se očekuje da će Tramp pokušati da izvrši pritisak na Kinu da ubedi Iran da postigne sporazum sa Vašingtonom o okončanju sukoba, iako je rekao da ne misli da će mu biti potrebna kineska pomoć.

Na samitu u sredu u Bukureštu, ukrajinski predsednik je takođe razgovarao o pitanju odbrane, posebno u vezi sa dronovima.

Najavio je da će Kijev poslati stručnjake u Letoniju kako bi pomogli u zaštiti vazdušnog prostora zemlje, nakon što su ukrajinski dronovi navodno pogodili infrastrukturu zemlje nakon ulaska iz Rusije.

Ukrajina takođe želi da potpiše širi sporazum o saradnji sa Letonijom u oblasti dronova, dodao je.

