Sezona domaćih jagoda u Srbiji je u ranoj fazi, ali su cene na pijacama već izazvale pažnju kupaca zbog značajnih razlika u odnosu na uvozne plodove. Iako ponuda iz dana u dan raste, kilogram ovog voća u pojedinim gradovima dostiže i 700 dinara.

Proizvođači objašnjavaju da je jedan od glavnih razloga za više cene slabiji ovogodišnji rod. Hladnije vreme i nagle temperaturne promene tokom perioda cvetanja negativno su uticale na prinos, što se direktno odražava na tržište i dostupnost domaće robe.

Na beogradskom Kvantašu u prethodnom periodu dominirale su uvozne jagode, koje su se prodavale po ceni od oko 250 do 300 dinara po kilogramu. U isto vreme, domaće jagode dostizale su znatno višu cenu, često oko 500 dinara, što jasno pokazuje razliku između uvozne i domaće ponude.

Srbija tradicionalno uvozi jagode iz Grčke, Albanije i Turske, naročito tokom aprila, pre nego što domaća proizvodnja uđe u punu sezonu. Međutim, kako domaći plodovi počinju da stižu na tržište, situacija se postepeno menja i ponuda raste.

Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), početkom maja zabeleženo je povećanje količine domaćih jagoda na veletržnicama u Beogradu, Kraljevu i Leskovcu, gde su se cene za veće kupovine kretale između 350 i 400 dinara po kilogramu.

Na maloprodajnim pijacama širom zemlje cene su bile znatno neujednačene. U Novom Sadu i Pančevu jagode su se mogle naći po oko 400 dinara, dok su u Čačku dostizale i do 700 dinara po kilogramu, što predstavlja najviši nivo u ovom periodu sezone.

U Pirotu su se prodavale po približno 600 dinara, dok je na beogradskoj pijaci Kalenić prosečna cena iznosila oko 500 dinara po kilogramu. Uprkos visokim cenama, primećuje se postepeno smanjenje u odnosu na prve isporuke, što ukazuje na stabilizaciju tržišta kako ponuda raste.

Stručni izveštaji i podaci sa terena ukazuju na to da je početak sezone obeležen ograničenom količinom domaćih jagoda, što dodatno podiže cenu u maloprodaji. Istovremeno, kako se povećava broj proizvođača i obim isporuka, tržište počinje da se uravnotežuje.

Dodatno, domaći proizvođači ističu da se berba jagoda iz plastenika odvija u ranim jutarnjim satima i u intenzivnim ciklusima, a prinosi su i dalje pod uticajem vremenskih uslova. Sve to zajedno utiče na formiranje krajnje cene koju plaćaju potrošači, piše Telegraf.