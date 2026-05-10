Drugi je dan trodnevnog primirja između Ukrajine i Rusije, na zahtev predsednika SAD Donalda Trampa. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da u potencijalnim razgovorima između Rusije i Evrope kao poželjnu figuru posrednika vidi bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera.
Ukrajina: Ruske snage pogodile stambenu zgradu u Harkovu, povređeno pet osoba
U noćašnjem napadu ruskog drona na stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Harkovu, tokom dogovorenog prekida vatre, povređeno je pet osoba, uključujući dvoje dece, saopštio je načelnik Harkovske regionalne državne administracije Oleh Sinehubov.
"Neprijatelj je pokrenuo napad bespilotnim letelicama na Industrijski okrug Harkova. Prema preliminarnim informacijama, zabeležen je pogodak devetospratnice“, napisao je Sinehubov.
Ušakov: Ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre sa Ukrajinom
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine.
"Ne, postojao je sporazum da će prekid vatre posvećen Danu pobede trajati tri dana: 9, 10. i 11. maja", rekao je Ušakov
