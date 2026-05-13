Slovačka je danas hitno zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom zbog dramatičnog pogoršanja bezbednosne situacije izazvane masovnim ruskim napadima na zapad Ukrajine. Odluka je stupila na snagu oko 15 časova po lokalnom vremenu, a vlasti su građanima preporučile da prate zvanična upozorenja i postupaju po instrukcijama policije i službi bezbednosti.

Kako prenosi Aktuality.sk, Finansijska uprava Slovačke Republike saopštila je da su svi granični prelazi prema Ukrajini zatvoreni iz bezbednosnih razloga, dok će javnost biti blagovremeno obaveštavana o daljem razvoju situacije.

Istovremeno, na teritoriji zapadne Ukrajine traje jedan od najintenzivnijih vazdušnih udara od početka rata. Eksplozije su prijavljene u više mesta u Zakarpatskoj oblasti, svega nekoliko desetina kilometara od granice sa Slovačkom.

Najveći napad na Zakarpatsku oblast od početka rata

Načelnik Zakarpatske regionalne vojne uprave Miroslav Bilecki saopštio je da je region pod najmasovnijim napadom od početka sukoba.

– Eksplozije su se čule u nekoliko sela u regionu. Uzbuna je i dalje aktivna. Pozivam građane da ne napuštaju skloništa – naveo je Bilecki na društvenim mrežama.

Prema navodima Eduarda Buraša, ambasadora Zakarpatja u Slovačkoj, više dronova primećeno je iznad regiona Mižgir, dok je jedan već pao u blizini grada Svaljava, udaljenog oko sat i po vožnje od Užgoroda.

Lokalni monitoring kanali i ukrajinske službe upozoravaju da se u vazduhu i dalje nalazi veliki broj neprijateljskih meta, zbog čega se očekuju novi talasi napada tokom večeri.

Zbog dramatične situacije i mogućnosti širenja sukoba prema granicama NATO država, Poljska je podigla borbenu avijaciju i helikoptere kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor.

Pored toga, američki sistem za rano upozoravanje AWACS kruži iznad istočne Poljske, prateći situaciju duž granice sa Ukrajinom.

Tenzije između Slovačke i Ukrajine već mesecima rastu

Aktuelna drama dolazi nakon višemesečnih političkih i ekonomskih tenzija između Bratislave i Kijeva.

Krajem januara odnosi dve zemlje ozbiljno su se pogoršali nakon što je Ukrajina obustavila transport nafte preko naftovoda „Družba“. Ukrajinske vlasti tada su tvrdile da su problemi nastali zbog ruskih napada na infrastrukturu.

Međutim, slovački premijer Robert Fico izjavio je da je Slovačka zbog toga izgubila jedan od ključnih izvora prihoda vredan oko 500 miliona evra godišnje.

Kao odgovor na poteze Kijeva, Bratislava je tada obustavila hitne isporuke električne energije Ukrajini, što je dodatno pojačalo političke sukobe između dve zemlje.

Šta zatvaranje granice znači i šta dalje sledi

Analitičari ocenjuju da je zatvaranje granice jasan signal koliko su vlasti Slovačke zabrinute zbog mogućnosti da se ratne operacije približe teritoriji Evropske unije i NATO-a.

Posebno zabrinjava činjenica da su eksplozije registrovane veoma blizu granice sa Slovačkom, dok Poljska i druge susedne države pojačavaju vojnu pripravnost.

Ukoliko ruski napadi na zapad Ukrajine budu nastavljeni istim intenzitetom, moguće su dodatne restrikcije na granicama i novo podizanje borbene gotovosti u regionu.

Evropske bezbednosne službe sada pažljivo prate situaciju, strahujući da bi svaki incident u blizini granice mogao izazvati novu ozbiljnu međunarodnu krizu.