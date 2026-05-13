Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitry Medvedev izazvao je novu buru u svetu nakon što je uputio dramatičnu poruku Zapadu posle uspešnog testiranja ruske interkontinentalne balističke rakete „Sarmat“, jednog od najmoćnijih nuklearnih sistema koje Moskva trenutno poseduje.

Medvedev, poznat po agresivnoj retorici i oštrim porukama prema NATO državama, oglasio se na društvenim mrežama odmah nakon što je rusko Ministarstvo odbrane objavilo snimak lansiranja rakete.

– Čestitam svim zapadnim „prijateljima“ Rusije na uspešnom testu strateškog raketnog sistema „Sarmat“. Sada ste nam svi mnogo bliži! – napisao je Medvedev.

Njegova objava izazvala je burne reakcije u zapadnim medijima i dodatno pojačala strahovanja od nove eskalacije nuklearnih tenzija između Rusije i Zapada.

Putin: „Ne postoji ništa slično u svetu“

Nedugo nakon testiranja, ruski predsednik Vladimir Putin lično je čestitao vojsci i konstruktorima sistema „Sarmat“, nazvavši ga jedinstvenim oružjem koje će garantovati bezbednost Rusije.

– Ovo je zaista jedinstveno oružje koje će ojačati borbeni potencijal naših snaga i naterati one koji pokušavaju da ugroze Rusiju da se dobro zamisle – poručio je Putin.

Prema njegovim tvrdnjama, „Sarmat“ predstavlja najmoćniji raketni sistem na svetu, sa dometom većim od 35.000 kilometara i sposobnošću da probije sve postojeće i buduće sisteme protivraketne odbrane.

Komandant Strateških raketnih snaga Rusije general Sergej Karakajev potvrdio je da će prvi puk opremljen ovim sistemom biti stavljen na borbeno dežurstvo do kraja godine u Krasnojarskom kraju.

„Satana II“: Oružje koje Zapad naziva raketom sudnjeg dana

Raketu RS-28 „Sarmat“ zapadni mediji često nazivaju „Satana II“, dok je u NATO klasifikaciji poznata kao SS-X-29.

Reč je o novoj generaciji interkontinentalnih balističkih raketa smeštenih u podzemnim silosima, koje bi trebalo da zamene starije sovjetske sisteme „Vojvoda“.

Prema podacima ruskih vojnih izvora, „Sarmat“ može nositi teret od oko deset tona, uključujući do 15 nuklearnih bojevih glava ili kombinaciju bojevih glava i mamaca za probijanje protivraketne odbrane.

Posebno zabrinjava mogućnost da raketa nosi i hipersonične blokove „Avangard“, koji lete ogromnim brzinama i praktično ih je nemoguće presresti postojećim sistemima odbrane.

Prvo uspešno testiranje ovog sistema izvedeno je još 2022. godine, ali Moskva sada tvrdi da je projekat potpuno spreman za operativnu upotrebu.

Šta ova poruka znači za svet

Analitičari ocenjuju da Rusija ovakvim demonstracijama vojne moći pokušava da pošalje jasnu poruku NATO-u i SAD u trenutku kada rat u Ukrajini i globalne tenzije ulaze u novu fazu.

Sve češće pominjanje nuklearnog oružja i hipersoničnih sistema dodatno podiže strah od nove trke u naoružanju između velikih sila.

Zapadni vojni stručnjaci upozoravaju da bi raspoređivanje sistema poput „Sarmata“ moglo dodatno destabilizovati međunarodnu bezbednosnu situaciju i povećati rizik od ozbiljnih geopolitičkih sukoba.

Dok Moskva tvrdi da je reč o odbrambenom sistemu i sredstvu odvraćanja, u mnogim evropskim prestonicama Medvedevljeva poruka doživljena je kao direktna pretnja.