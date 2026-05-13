Američki predsednik Donald Tramp započeo je svoju zvaničnu dvodnevnu posetu Kini, gde ga očekuju ključni razgovori sa kineskim liderom Xi Jinping o trgovini, geopolitici, veštačkoj inteligenciji i odnosima dve najveće svetske sile.

Ipak, iako je dolazak predsednika SAD izazvao ogromnu pažnju svetskih medija, društvene mreže i kamere ubrzo su fokus prebacile na dve osobe koje su potpuno preuzele scenu tokom spektakularnog dočeka na aerodromu u Pekingu.

Veliku pažnju privukle su Lara Tramp, supruga Trampovog sina Erika, kao i devojčica u crvenoj haljini koja je američkom predsedniku uručila buket cveća čim je izašao iz aviona.

Crveni tepih, orkestar i moćna delegacija iz Amerike

Za Trampa je u Pekingu organizovan veliki državni doček uz crveni tepih, počasnu gardu, orkestar i desetine kineskih omladinaca koji su mahali američkim i kineskim zastavama.

Predsednik SAD izašao je sam iz aviona „Air Force One“, nakon čega su usledili članovi američke delegacije. Kao znak važnosti posete, kineski predsednik poslao je potpredsednika Han Zheng da predvodi delegaciju dobrodošlice.

Han Ženg i Tramp zajedno su prošetali crvenim tepihom dok su deca na mandarinskom uzvikivala „Dobrodošli“.

Tramp je potom pozdravio okupljene karakterističnim pokretom šake pre nego što se ukrcao u predsedničku kolonu.

Mask, Tim Kuk i elita američkog biznisa stigli sa Trampom

Američki predsednik u Kinu nije stigao samo sa političkim timom, već i sa velikim brojem najmoćnijih ljudi američkog biznisa.

U delegaciji su bili državni sekretar Marco Rubio, ministar odbrane Pete Hegseth i trgovinski predstavnik Džejmison Grir.

Posebnu pažnju izazvao je dolazak Elon Musk, koji je primećen kako hoda odmah iza Erika Trampa.

Sa američkom delegacijom doputovali su i direktor Apple Tim Kuk, predstavnici Boeing, Meta, Goldman Saksa, Vize, Masterkarda, Kvalkoma i drugih velikih kompanija.

Mediji su preneli da je direktor NVIDIA Džensen Huang primećen tokom ukrcavanja u predsednički avion na Aljasci, dok je Mask kasnije izjavio da su njih dvojica bili jedini biznismeni koji su leteli zajedno sa predsednikom.

Na letu ka Pekingu bio je i poznati voditelj Sean Hannity.

Šta ova poseta znači za odnose Amerike i Kine

Iza glamuroznog dočeka krije se jedna od politički najvažnijih poseta godine. Tramp i Si Đinping trebalo bi da razgovaraju o trgovinskim sporovima, tehnološkom ratu između SAD i Kine, odnosima prema Iranu i Rusiji, ali i o globalnoj ekonomskoj situaciji.

Prisustvo vodećih američkih milijardera i direktora najvećih kompanija pokazuje koliko su ekonomski odnosi dve sile i dalje ključni uprkos rastućim političkim tenzijama.

Analitičari smatraju da će upravo razgovori iza zatvorenih vrata odrediti narednu fazu odnosa Vašingtona i Pekinga.