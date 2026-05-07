Novi papa se predstavio kao Robert Prevost i rekao da želi da promeni svoj broj telefona i adresu u bankarskim evidencijama, rekao je prepodobni Makarti. Papa je potom tačno odgovorio na sva bezbednosna pitanja.

Međutim, službenica banke mu je rekla da to nije dovoljno i da će morati lično da dođe u filijalu.

„Rekao joj je: 'Čujte, ja to nikako ne mogu da uradim'“, prepričao je Mekarti rastuću frustraciju novog pape, uz smeh publike, što se videlo na videu objavljenom na društvenim mrežama. „Odgovorio sam na sva vaša bezbednosna pitanja.“

Službenica se izvinio, a papa je potom pokušao s drugačijim pristupom.

„Ja sam papa Lav“

„Da li bi vam nešto značilo ako bih vam rekao da sam papa Lav?“, upitao je, prema rečima prepodobnog Makartija.

Nakon toga, spustila mu je slušalicu.

Čak i dok predvode više od milijardu katolika širom sveta i žive u pozlaćenom sjaju okruženi neprocenjivom umetnošću, pape ponekad mogu, slučajno ili namerno, da se upletu u svakodnevne zavrzlame. U prvih 24 sata svog pontifikata 2013. godine, papa Franja je, kao gest poniznosti prema sveštenstvu, insistirao da sam plati hotelski račun i pokupi svoj prtljag.

Papa Lav potiče iz skromne porodice u Doltonu, malom predgrađu izvan Čikaga. Pre nego što je izabran za papu pre skoro godinu dana, služio je kao biskup u Peruu i na uticajnoj poziciji u Vatikanu.

Prečasni Makarti je u imejlu potvrdio da je priča o bankarskim problemima istinita. Ispričao ju je na edukativnom sastanku za muškarce i dečake u crkvi u Nejpervilu, govoreći o svom prijateljstvu sa papom Lavom.

Makarti je poznati katolički sveštenik na južnoj strani Čikaga, avgustinac i direktor srednje škole „Sveta Rita od Kašije“. Papu Lava je prvi put upoznao osamdesetih godina prošlog veka u Čikagu, gde su obojica odrasli u sličnim radničkim naseljima. Takođe ga je posetio u Vatikanu.

Problem rešen preko sveštenika

Portparol Vatikana nije odmah odgovorio na zahtev za komentar o događaju.

Problem je na kraju rešen intervencijom drugog sveštenika koji je bio u vezi sa predsednikom banke, rekao je Makarti.

Šta se desilo sa zaposlenim koji je završio poziv sa najpoznatijim klijentom banke, nije poznato.

„Možete li da zamislite da vas pamte kao ženu koja je spustila slušalicu papi?“, zaključio je Mekarti.