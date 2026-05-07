Holandsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo tokom putovanja, kao i još dve osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili hospitalizovane, preneo je AP.

Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen u pismu parlamentu je potvrdio da su se putnici iskrcali tokom zaustavljanja na udaljenom ostrvu, ali nije precizirano gde se oni trenutno nalaze.

Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom.

Argentina šalje tim da testira glodare na hantavirus u luku iz koje je isplovio brod

Argentinsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će u Ušuaju biti upućeni stručni timovi kako bi sproveli istragu i analizu glodara zbog mogućeg prisustva hantavirusa, nakon slučajeva povezanih sa kruzerom MV Hondius.

Timovi će vršiti hvatanje i ispitivanje glodara u područjima povezanim sa kretanjem putnika, kako bi se utvrdilo da li virus postoji u prirodnim rezervoarima, navelo je resorno ministarstvo, prenosi "Buenos Ajres tajms".

Brod je isplovio iz Ušuaje 1. aprila i kasnije je usidren kod obale Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika preminula, za koje se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom. Istraga, međutim, još nije potvrdila da je infekcija nastala u Argentini.

Prema zdravstvenim podacima, hantavirus se obično prenosi kontaktom sa zaraženim glodarima, putem urina, izmeta ili pljuvačke, dok je prenos sa čoveka na čoveka redak, ali moguć kod određenih sojeva.

Argentinsko Ministarstvo zdravlja navodi da provincija Ognjena zemlja u kojoj se nalazi Ušuaje, nije imala prijavljene slučajeve od 1996. godine, dok stručnjaci ističu da u Argentini svake godine dolazi do sporadičnih slučajeva, ali ne i epidemija.

Prema podacima argentinskih vlasti, ove godine su zabeležena 42 slučaja, dok je u poslednjih 12 meseci evidentirano 101, što je skoro duplo više nego u istom periodu prethodne godine.

Stručnjaci navode da povećanje broja slučajeva ne ukazuje na epidemiju, već na pojedinačne infekcije koje se redovno javljaju u zemlji. U međuvremenu, zdravstvene vlasti u Bariločeu potvrdile su novi slučaj bolesti kod 45-godišnjeg pacijenta, koji je hospitalizovan i prebačen na intenzivnu negu, dok su članovi njegove porodice stavljeni u preventivnu izolaciju. Istraga o poreklu infekcije je u toku, s obzirom na to da je pacijent nedavno boravio u više provincija u severnoj Argentini.

