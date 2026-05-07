Mladić je danas izneo nove detalje o zdravstvenom stanju oca Ratka i poručio da su ispunjeni svi zahtevi i da postoji podrška institucija, ali da kašnjenja i proceduralne prepreke usporavaju donošenje konačne odluke.

- Nažalost, ne postoji mogućnost da se njegovo zdravstveno stanje poboljša. To je već neko vreme zajednički stav naših lekara i lekara iz Ujedinjenih nacija. Jedina razlika je u tome što sada očekujemo mišljenje veštaka koje je sud zadužio da izrade izveštaje sa specifičnim zahtevima suda. Ali, nažalost, njegovo zdravstveno stanje neće biti bolje. Mi smo učinili sve što smo mogli - angažovali smo naše lekare i podneli sve potrebne zahteve - rekao je Mladić.

Navodi da su u stalnoj komunikaciji i sa sudom i sa sekretarijatom. Takođe navodi da se Vlada Srbije izuzetno angažovala da podrži taj zahtev i obezbedi autoritet i kapacitete potrebne kako bi eventualno došlo do pozitivne odluke.

- Mislim da smo uradili sve što je moguće da dobijemo pozitivno rešenje. Međutim, sa druge strane za sada vidimo samo odugovlačenje. Imali smo nadu da će se postupak relativno brzo rešiti, jer je sud u prvoj odluci dao rok od sedam dana da veštaci podnesu izveštaje. Ipak, pokazalo se da im je trebalo više od sedam dana samo da pregledaju dokumentaciju sa kojom su već godinama upoznati, budući da nisu novi u ovom predmetu.

Mladić je istakao i da su tražene dodatne dijagnostičke metode koje su već godinama zahtevali.

- Sve je to moglo da bude završeno u roku od sedam dana, ali sada već prolazi druga nedelja, a mi još nemamo nijedan izveštaj veštaka. U međuvremenu su lekari iz Ujedinjenih nacija praktično otkazali te dijagnostičke procedure uz, nama, veoma nejasno obrazloženje, iako nemaju pravo da menjaju odluku suda - kaže on.

Mladić je naveo da, uprkos sudskim nalozima i zakazanim medicinskim pregledima, ceo postupak deluje kao produženo odugovlačenje, uz neizvesnost konačne odluke i očekivanje da bi ishod mogao pratiti praksu sličnih slučajeva.

- Sud je jasno odlučio da veštaci treba da dobiju rezultate tih dijagnostičkih metoda. Pritom su isti ti lekari još u petak podneli izveštaj u kojem su naveli da su pregledi zakazani za sredinu ove nedelje. Zbog svega toga, ovo za sada izgleda kao iscrpljujuće odugovlačenje. U ovom trenutku ne mogu da govorim o tome kakav će konačan odgovor biti, ali očekujemo ono što su u sličnim situacijama dobili i drugi osuđeni - da budu pušteni u matične zemlje kako bi poslednje dane proveli tamo - rekao je Mladić za Kurir televiziju.