Kada pas uđe u pozne godine, menjaju se i njegove nutritivne potrebe, ali i način na koji jede. Gubitak zuba, osetljive desni i sporije varenje mogu otežati ishranu, pa je važno prilagoditi obroke kako bi ljubimac i dalje unosio dovoljno proteina, vitamina i energije.

Pravilno odabrana hrana može pomoći starijem psu da održi telesnu težinu, jači imunitet i više energije uprkos godinama.

Granule mogu da se prilagode

Iako mnogi misle da pas bez zuba ne može da jede granule, one se lako mogu omekšati.

Dovoljno je da ih prelijete toplom vodom, blagim pilećim bujonom ili supom od kostiju i ostavite nekoliko minuta da omekšaju. Tako nastaje mekana smesa koju pas može lako da pojede bez žvakanja.

Neki vlasnici granule dodatno usitne u blenderu ili mlinu za kafu pre natapanja. Prednost ovog načina ishrane je što pas zadržava poznatu hranu i iste hranljive sastojke, samo u mekšem obliku.

Vlažna hrana je često najbolji izbor

Konzerve i paštete za pse prirodno imaju mekšu teksturu i često su najpraktičnije rešenje za pse koji imaju malo zuba ili ih uopšte nemaju.

Vlažna hrana može dodatno da se izgnječi ili razredi toplom vodom kako bi bila još lakša za gutanje.

Važno je birati kvalitetnu hranu sa visokim procentom mesa i bez previše veštačkih dodataka, jer stariji psi imaju osetljiviji digestivni sistem.

Domaći obroci mogu biti odlična opcija

Mnogi vlasnici biraju domaću ishranu kako bi imali potpunu kontrolu nad sastojcima.

Kuvana piletina, ćuretina ili riba uz povrće poput šargarepe, tikvica i batata mogu biti veoma dobar izbor. Nakon kuvanja, obrok treba usitniti ili izmiksati u mekanu smesu bez kostiju i tvrdih delova.

Mala količina pirinča ili ovsene kaše može pomoći varenju i obezbediti dodatnu energiju.

Ipak, domaća ishrana mora biti nutritivno izbalansirana, pa je povremena konsultacija sa veterinarom korisna kako bi pas unosio dovoljno proteina, vitamina i kalcijuma.

Oprez sa sirovom hranom

Iako neki vlasnici preferiraju sirovu ishranu, ona često nije najbolji izbor za starije pse bez zuba.

Sirovo meso i posebno kosti mogu povećati rizik od gušenja i problema sa varenjem. Kod pasa oslabljenog imuniteta postoji i veća mogućnost bakterijskih infekcija.

Zato se pre uvođenja ovakve ishrane savetuje razgovor sa veterinarom i veoma postepeno prilagođavanje obroka.

Šta je još važno za starije pse

Seniorima više prijaju manji i češći obroci nego velike porcije odjednom. Hrana treba da bude mekana, lako svarljiva i bogata proteinima i zdravim mastima.

Takođe je važno pratiti unos tečnosti, jer stariji psi često piju manje vode nego ranije.

Ako pas odbija hranu, mršavi, teško guta ili povraća, problem možda nije samo u zubima. Takvi simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije zdravstvene tegobe, pa je pregled veterinara najsigurniji korak.