Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas dokument o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" - sektor 2 i sektor 3.

O koridoru i predfinansiranju

-Imamo velika investiciona ulaganja, a Srbija je po tom pitanju šampion Evrope, Srbija ima mnogo novca. Pokušavam to da vam objasnim. Srbija ulaže više novca nego Nemačka, Francuska i Italija, Holandija, Danska u infrastrukturne radove. Mi 7 odsto dajemo u kapitalne investicije. Nijedna zemlja u Evropi to ne daje. 300 miliona je predfinansiranje. Da nemamo pare, ne bismo gradili. Milijardu i 300 samo za ovo, i nastavljamo dalje. Uskoro ćemo nove ugovore da potpisujemo. Za Vidovdan ću potpisati još jedan veliki ugovor. To ćemo mi da finanasiramo. Ovo govori o uspesima države Srbije i o tome koliko je srpska ekonomija žilava. Uostalom, pogledajte ocenu MMF, ne postoji niko strožiji od njih. Srpska ekonomija je izdržala ovaj šok - rekao je predsednik Vučić.

Predfinansiranje 300 miliona

- U trenutku kada se suočavamo sa velikom krizom, kineska kompanija je preuzela na sebe predfinansiranje i mi smo im na tome beskrajno zahvalni - otkrio je Aleksandar Vučić.