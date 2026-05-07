Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) objavio je svoj dugoročni model prognoze za maj, koji povećava šanse da do novembra pogodi najjači El Ninjo ikada.

U martu su podaci stizali samo do septembra, kada je postojala samo oko 55% šanse da se dostigne prag Super El Ninja.

Foks prognostički centar je saopštio da bi, ako se El Ninjo ovog kalibra predvidi tako rano, to mogao biti događaj na koji će se gledati u godinama koje dolaze.

Tipično, jak El Ninjo poput ovog bi značio potisnutu aktivnost uragana u Atlantiku i povećanu aktivnost u istočnom Pacifiku.

Međutim, ECMWF još uvek ne pokazuje značajan pad u prognozama broja uragana za sezonu, što omogućava da se najjači efekti El Ninja ne osete do kasnije u sezoni.

Najnovija prognoza predviđa 13 imenovanih oluja i 6 uragana. Prosek u sezoni je 14 imenovanih oluja i 7 uragana, prema podacima FOX Forecast Center-a.

Prognoza takođe pokazuje da će temperature vode Atlantika rasti iznad proseka tokom većeg dela sezone.

(Fox Weather)



