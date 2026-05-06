Novac, dinar, evro, dolar, kurs, kursna lista, nbs, narodna banka srbije
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Novac

Ako ostanete bez posla, a imate kredit - ovo je istina koja vas sačeka

Zamislite da ste upravo potpisali ugovor o kreditu. Mesečna rata deluje podnošljivo, posao je stabilan, a zdravlje vas služi. A onda – gubitak.

 
Autor:  Darko Matić
06.05.2026.13:44
0
Ako ostanete bez posla, a imate kredit - ovo je istina koja vas sačeka
Foto: Shutterstock
MUP se hitno oglasio na Instagramu: Povod je Đurđevdan - oprez!
Foto: Alo | Alo!
 MUP se hitno oglasio na Instagramu: Povod je Đurđevdan - oprez!
Prethodna vest
Matična mleč, najsavršenija namirnica: Čuva srce, mozak i imunitet, a ovako se koristi Matična mleč, najsavršenija namirnica: Čuva srce, mozak i imunitet, a ovako se koristi
Sledeća vest

Otkaz koji niste očekivali. Bolest koja vas zaustavi na nekoliko meseci. Šta se dešava sa kreditom čija rata stiže istog dana u mesecu?

Upravo tu na scenu stupa osiguranje kredita – mehanizam koji postoji da zaštiti i vas i banku u trenucima kada život krene nepredvidivim tokom. Ipak, većina ljudi potpiše polisu, a da zapravo ne razume šta tačno dobija zauzvrat, niti šta gubi ako to ne uradi.

Polisa koja radi umesto vas

Osiguranje kredita u svojoj osnovi znači sledeće: postoji polisa osiguranja vinkulirana u korist banke. Ako korisnik kredita ostane bez posla, doživi trajni invaliditet ili u slučaju smrti – osiguravajuća kuća preuzima obavezu vraćanja kredita. Banka naplaćuje potraživanje od osiguravača, a ne od porodice korisnika.

To nije sitnica. Pomislite na stambeni kredit koji traje 20 ili 30 godina. Za to vreme mnogo toga može da se promeni. Osiguranje kredita funkcioniše kao sigurnosna mreža koja sprečava da nepredviđene okolnosti prerasnu u finansijsku katastrofu.

Kod, recimo, gotovinskih kredita za refinansiranje klijenti se mogu opredeliti za polisu životnog osiguranja koja pokriva ostatak duga u slučaju smrti, trajnog invaliditeta ili nekog drugog rizika. Postoje i polise osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Šta tačno pokriva polisa?

Jedno od najčešćih pitanja koje klijenti postavljaju bankama glasi: koliko rata kredita pokriva osiguranje? Odgovor zavisi od vrste rizika.

Gubitak posla: U praksi, osiguranje obično pokriva ograničen broj rata, najčešće između šest i 12 mesečnih rata. Tokom cele otplate kredita, maksimalan broj pokrivenih rata iznosi 12. Dakle, ne radi se o neograničenoj zaštiti, već o periodu koji daje dovoljno vremena da se korisnik stabilizuje i pronađe novo zaposlenje.

Smrt osiguranika: Isplaćuje se suma jednaka ostatku duga po kreditu. Porodica ne nasleđuje obavezu otplate – osiguravajuća kuća izmiruje celokupno preostalo dugovanje prema banci.

Trajni invaliditet: Kada je reč o trajnom invaliditetu kao posledici nezgode, stepen invaliditeta od 50 do 100 procenata donosi isplatu srazmernog procenta od glavnice kredita. Što je stepen invaliditeta viši, veća je i isplata.

Važna napomena: U svim navedenim slučajevima, isplata osiguranja ne uključuje zakasnele uplate rata i zatezne kamate.

Ko ne može da koristi ovu zaštitu?

Osiguranje otplate kredita u slučaju gubitka posla nije dostupno svima. Postoje jasno definisane kategorije klijenata koji nemaju pravo na ovu vrstu zaštite. Pre svega su to zaposleni na određeno vreme i preduzetnici i zaposleni kod njih, nerezidenti i i zaposleni kod poslodavaca koji nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije. Penzioneri takođe spadaju u ovu grupu izuzetaka.

Postoji još jedan važan preduslov. Rizik gubitka zaposlenja podrazumeva prekid ugovora o radu od strane poslodavca, i to isključivo onaj koji nije uslovljen kršenjem radnih obaveza zaposlenog. Pored toga, korisnik mora da se prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da aktivno traži posao, a pravo na naknadu stiče tek nakon „karence“ (odbitnog perioda) od 60 dana.

Stambeni krediti i obavezno osiguranje imovine
Kada se govori o stambenim kreditima, pravila se donekle menjaju. Osiguranje imovine – koje se odnosi na nekretninu stavljenu pod hipoteku – predstavlja jedinu obaveznu vrstu osiguranja kod stambenih kredita u Srbiji. Sve ostale polise su preporuka banke, a ne zakonska obaveza.

Ukoliko dođe do izlivanja vode iz instalacija, požara ili sličnog oštećenja nekretnine, klijent dobija nadoknadu od osiguravajuće kuće kako bi izvršio neophodne popravke. To štiti i korisnika i banku, jer je nekretnina zaštićena od gubitka vrednosti.

Da li osiguranje utiče na kamatu?

Odgovor će mnoge iznenaditi: nominalna kamatna stopa ostaje ista bez obzira na to da li korisnik ima osiguranje ili ne. Ipak, dodaje se trošak same polise.

Zašto onda razmišljati o tome? Zato što polisa pruža mirnu glavu. Finansijska sigurnost se ne meri procentima, već sigurnošću da neočekivani životni događaj neće značiti gubitak doma.

Uloga Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK)
NKOSK je državna institucija koja osigurava kredite odobrene fizičkim licima. NKOSK u pravilu pokriva najveći deo rizika banke (najčešće oko 75 odsto nenaplaćenog potraživanja). Ovaj mehanizam štiti sve strane: banka smanjuje rizik, a korisnik zauzvrat često dobija povoljnije uslove. Udruženje banaka Srbije ističe da krediti osigurani kod NKOSK često omogućavaju povoljnije uslove finansiranja u odnosu na kredite bez ove vrste osiguranja.

Kako doneti pravu odluku?

Pre potpisa, postavite sebi ključna pitanja:

  • Koliko bi meseci moja porodica mogla da otplaćuje kredit bez mojih primanja?
  • Imate li ušteđevinu koja pokriva bar šest mesečnih rata?
  • Da li radite u sektoru koji prolazi kroz velike promene?

Osiguranje kredita nije uzaludan trošak. To je ulaganje u stabilnost koja se ne primećuje dok sve teče glatko, ali se itekako oseti kada život postavi prepreku koju niste planirali, prenosi forbs.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 51
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Banka kredit osiguranje

Povezane vesti

Od 5. maja se menjaju plaćanja u Srbiji: Evo šta bi trebalo da znate
Foto: Milan Petrovics / Shutterstock.com
banke spremne

Od 5. maja se menjaju plaćanja u Srbiji: Evo šta bi trebalo da znate

18:48 | 0
"Postoje sličnosti sa 2008. koje mi ne daju da spavam" Čuveni ekonomista zabrinuo svet
Foto: Shutterstock
analiza

"Postoje sličnosti sa 2008. koje mi ne daju da spavam" Čuveni ekonomista zabrinuo svet

21:30 | 0
STRAVA I UŽAS! Iskopao sestru i doneo je u banku: „Tražili su vlasnika računa“ (VIDEO)
Foto: Printscreen | www.x.com/Violencenews
Šok snimak

STRAVA I UŽAS! Iskopao sestru i doneo je u banku: „Tražili su vlasnika računa“ (VIDEO)

14:20 | 0
EU SE SPREMA DA PREVARI UKRAJINU? Zajam od 90 milijardi dolazi ali sa ogromnom šargarepom
Shutterstock
Rat u Ukrajini

EU SE SPREMA DA PREVARI UKRAJINU? Zajam od 90 milijardi dolazi ali sa ogromnom šargarepom

07:40 | 1
DRAMA U BANCI U NIŠU Naoružani muškarac odneo veću količinu novca, novi detalji pljačke
Foto: Shutterstock
UŽAS NA BULEVARU

DRAMA U BANCI U NIŠU Naoružani muškarac odneo veću količinu novca, novi detalji pljačke

15:41 | 0
Komentari (0)

Novac

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje
Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje

15:14 | 0
Novac direktno na račun bez podnošenja zahteva: Ko ima pravo na inkluzivni dodatak od 138 do 720 evra mesečno?
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Novac direktno na račun bez podnošenja zahteva: Ko ima pravo na inkluzivni dodatak od 138 do 720 evra mesečno?

14:50 | 0
Stiže 4.000, 4.500 i 5.000 dinara za mlade: Evo ko ima pravo na novac i kako da se prijavi
Foto: Shutterstock

Stiže 4.000, 4.500 i 5.000 dinara za mlade: Evo ko ima pravo na novac i kako da se prijavi

14:38 | 0
Pravi ste srećnik ako vozite auto sa ovog spiska! Nemci objavili veliku studiju
Foto: Shutterstock/ andrew ustinoff

Pravi ste srećnik ako vozite auto sa ovog spiska! Nemci objavili veliku studiju

14:30 | 0
Koliko košta vakcina protiv rotavirusa: Jedna mama nam je poslala račun

Koliko košta vakcina protiv rotavirusa: Jedna mama nam je poslala račun

14:11 | 0
Penzionerima 1.000 dinara manji računi: Evo ko sve ima pravo na olakšice za struju i gas u Srbiji
Vladimir Marković

Penzionerima 1.000 dinara manji računi: Evo ko sve ima pravo na olakšice za struju i gas u Srbiji

14:04 | 0
Građani, obratite pažnju - stiže druga rata poreza na imovinu, izbegnite proviziju

Građani, obratite pažnju - stiže druga rata poreza na imovinu, izbegnite proviziju

13:50 | 0
Od luksuza do sablasne tišine - kako je glečer uništio čuveni hotel

Od luksuza do sablasne tišine - kako je glečer uništio čuveni hotel

13:33 | 0
CBAM kao prekretnica za srpsku industriju
PKS

CBAM kao prekretnica za srpsku industriju

13:26 | 0
Oglasila se NBS: Građani, danas je stiglo važno obaveštenje povodom plaćanja poreza na imovinu
Foto: Milan Petrovics / Shutterstock.com

Oglasila se NBS: Građani, danas je stiglo važno obaveštenje povodom plaćanja poreza na imovinu

13:17 | 0

Najnovije

Novac

Najčitanije

2min

„Da li je još neka mama u hororu kao ja?“ Srpkinja pitala, stigli odgovori: Biće još gore!

3min

“Je l’ ovo stvaran život?” Dečak posle zubara postao viralni hit, snimak ima preko 100 miliona pregleda (VIDEO)

3min

UŽIVODrama pred očima sveta: Zelenski povukao potez koji je šokirao Moskvu!

4min

Merc gura Evropu u haos? Iza pomoći Ukrajini kriju se milijarde i zemlja!

5min

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje

5min

Koliko će poskupeti automobili od 7. jula? Bez ove opreme neće moći ni da se registruje

29min

Novac direktno na račun bez podnošenja zahteva: Ko ima pravo na inkluzivni dodatak od 138 do 720 evra mesečno?

41min

Stiže 4.000, 4.500 i 5.000 dinara za mlade: Evo ko ima pravo na novac i kako da se prijavi

49min

Pravi ste srećnik ako vozite auto sa ovog spiska! Nemci objavili veliku studiju

1H

Koliko košta vakcina protiv rotavirusa: Jedna mama nam je poslala račun

22H

Umro drugi sin influenserke Bojane Mutić: Prvog nasledinka (12) nedavno izgubila

20H

Ambasada Kine reagovala zbog laži u "Utisku nedelje": Pozivamo da prestanu sa širenjem netačnih informacija

17H

"Imamo snimak razgovora policijskog komandanta za 15. mart" Vučić otkrio: Sprečili smo scenario haosa!

3H

Vučić udarna vest u ruskim medijima! Ove reči predsednika snažno odjeknule!

15H

Evo od čega boluje Zorica Brunclik: Lekari bili prinuđeni da sve priznaju!

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Tramp je odustao od rata! Veleobrt u pregovorima, sve je gotovo?!
Prinstcreen/Ai ilustracija

UŽIVOTramp je odustao od rata! Veleobrt u pregovorima, sve je gotovo?!

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete
Alexander Polegenko / Zuma Press / Profimedia

Rusi udarili na Odesu i Sumsu oblast: U strašnim napadima povređeno i dete

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere
Foto: Alo | Alo

"Kupila sam Audi TT od prvog honorara" Breskvica o poslovima pre pevačke karijere

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave
Privatna arhiva

"Neke priče nisu za naslovnu stranu" Bojana Lazić za Alo! o prazniku rada i putu do slave

Blokaderi zaratili zbog Žakline! Leti perje oko ulaska u politiku lažne Hajdinove unuke  
Foto: Alo | Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,2 100,5 100,8
CAD CAD 73,52 73,74 73,96
AUD AUD 71,64 71,85 72,07
GBP GBP 135,42 135,83 136,24
CHF CHF 127,68 128,06 128,45

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati