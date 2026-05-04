To je istakla generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis i dodala da će ova novina omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim uslovima za građane u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju.

Papadakis je rekla za Tanjug da je puno toga urađeno u poslednjih godinu dana, od kada je Srbija postala članica SEPA platne šeme, i da su banke u Srbiji spremne za ovu primenu.

"Puno toga smo i radili i mi kao banke i naš regulator, Narodna banka Srbije, tako da su banke u Srbiji spremne za operativnu primenu. Očekujemo prijem naloga i njihovo izvršavanje, naloga i za plaćanje i priliva iz inostranstva u narednom periodu", navela je Papadakis.

Odgovarajući na pitanje kakve pogodnosti SEPA sistem donosi za građane, ona je rekla da SEPA sistem donosi brojne pogodnosti za građane Srbije, ali i za privredu.

"Prvo, to je daleko jednostavniji način prijema i plaćanja ka inostranstvu i ka evropskom platnom području. Osim toga, i ekonomičniji. Naknade u okviru SEPA platne šeme su daleko niže nego naknade u okviru SWIFT sistema. I takođe, brže su. U toku istog dana ili narednog dana, zavisno od vremena kada je nalog za plaćanje dat, nalog se izvršava", naglasila je ona.

Papadakis je objasnila da SEPA sistem donosi velike uštede i znatno niže iznose naknada za građane.

U Srbiji će od 5. maja biti operativno dostupna plaćanja u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke Srbije, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju.

Među njima je svih 27 članica Evropske unije, zemlje Evropskog ekonomskog prostora (Island, Norveška i Lihtenštajn), Švajcarska, Velika Britanija, kao i Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Moldavija, Severna Makedonija i Srbija.

Ove promene, kako su naveli iz Narodne banke Srbije, značajno će olakšati i ubrzati transfere novca i smanjiti troškove transakcija iz Srbije ka inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

Srbija je zvanično postala 41. član SEPA (Single Euro Payments Area/Jedinstveno područje plaćanja u evrima) u maju prošle godine.