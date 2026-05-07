Kako su saopštili lokalni zvaničnici, u nesreći su povređene još četiri osobe, koje su prevezene u bolnicu. Do sudara je došlo oko podneva, kada je autobus sa najmanje 20 putnika, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu traku i udario u cisternu koja se kretala velikom brzinom.

Preliminarni rezultati istrage ukazuju da je autobus možda počeo da varniči neposredno pre nesreće. Pretpostavlja se da je vozač pokušao da izbegne ozbiljniji kvar ili požar, zbog čega je naglo skrenuo udesno, ali nije uspeo da izbegne direktan sudar sa cisternom.

Silina udara izazvala je veliki požar koji je zahvatio oba vozila, a mnogi putnici ostali su zarobljeni unutar autobusa. Među poginulima su vozač autobusa i 13 putnika, kao i vozač i pomoćnik iz cisterne. Četvoro preživelih putnika hospitalizovano je sa povredama.

BONUS VIDEO