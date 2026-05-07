Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je da je dron nakratko narušio rumunski vazdušni prostor tokom ruskog napada na susednu Ukrajinu ranije danas, dodajući da je Bukurešt poslao dva borbena aviona F-16 kako bi pratila situaciju.

- Radarski sistemi rumunskog Ministarstva odbrane pratili su kretanje jedne bespilotne letelice u području mesta Kilija i Izmail, iznad teritorije Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije o uvođenju mera upozorenja stanovništva na severu okruga Tulča u Rumuniji, a u 08.40 časova poslat je i RO-Alert.

Rumunsko ministarstvo odbrane osudilo je napad Rusije, a rumunske institucije su obavestile savezničke strukture o situaciji, zaključuje se u saopštenju.

(Tanjug)