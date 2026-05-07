Sjedinjene Američke Države smatraju da je neprihvatljivo da njihovi evropski saveznici u Severnoatlantskoj alijansi postanu finansijski i logistički centri za teroriste, navodi se u novoj američkoj strategiji za borbu protiv terorizma.



"Neprihvatljivo je da bogati saveznici NATO-a služe kao finansijski, logistički centri i centri za regrutovanje terorista", ističe se u dokumentu.

Prema novoj američkoj strategiji za borbu protiv terorizma, evropske zemlje NATO-a ostaju ključni partneri Amerike. Međutim, Vašington smatra da su evropske države istovremeno i meta i inkubator terorističkih pretnji.

Kao ključni problem navedena je nekontrolisana migracija: zbog slabe zaštite evropskih granica i nedostatka resursa u njihovim bezbednosnim službama, kontinent se pretvorio "u pogodno okruženje za pripremu napada na Amerikance i Evropljane".

Stoga, kako se dodaje, evropske zemlje "moraju odmah i značajno povećati svoje napore u borbi protiv terorizma".

U dokumentu se "kolevka zapadne kulture i vrednosti" poziva da zaustavi svoj "svesni pad".

Prethodno je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, izjavila za Sputnjik da Evropska unija sponzoriše teroriste u Kijevu.