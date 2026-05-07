Neočekivani talas hladnog vremena pogodio je delove Evrope nadomak Srbije, a obilne snežne padavine zabeležene su širom Alpa – od Francuske i Švajcarske do Austrije i juga Nemačke.

Sneg je padao od francuskih Alpa na zapadu do austrijskih Alpa na istoku, dok su potpuno zavejani i delovi švajcarskih Alpa, kao i planinski predeli na jugu Nemačke. Na pojedinim lokacijama iznad 2.000 metara nadmorske visine stvoren je pravi zimski ambijent, iako je proleće uveliko u toku.

Fotografije snega i zabelelih planinskih vrhova brzo su se proširile društvenim mrežama i stranim medijima, a mnogi su komentarisali da prizori više podsećaju na januar nego na maj.

Meteorolozi navode da je do zahlađenja došlo usled prodora hladnog vazduha preko centralne Evrope, što je dovelo do naglog pada temperature u planinskim oblastima.

U pojedinim delovima Alpa zabeležene su veoma niske temperature za ovo doba godine, a lokalne službe upozorile su turiste i planinare na oprez zbog snega, poledice i smanjene vidljivosti.

Iako sneg u Alpima tokom maja nije potpuno neuobičajen na velikim nadmorskim visinama, količina padavina i nagla promena vremena iznenadili su mnoge građane i turiste.

Prizori snega nadomak Srbije izazvali su veliku pažnju i na Balkanu, posebno jer se u isto vreme u nižim predelima regiona očekuju pljuskovi, grmljavina i promenljivo prolećno vreme.

Olujni sistem širi se i Srbijom, u nekim delovima zemlje tuče nevreme, opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.