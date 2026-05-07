Užasavajući događaj potresao je javnost u Uroševcu, na Kosovu i Metohiji. Prema informacijama iz lokalnih medija i saopštenjima nadležnih organa, 5. maja oko 19.45 u toaletu Odeljenja za hitnu pomoć devojka (21) se porodila u toaletu, a zatim ugušila sopstveno novorođeno dete.

Osnovni sud u Uroševcu saopštio je da je pokrenut slučaj protiv majke zbog krivičnog dela "ubistvo novorođenčeta tokom porođaja".

- Na osnovu naredbe tužioca, telo novorođenčeta je upućeno na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini. Preduzimaju se neophodne istražne radnje, a u ovoj početnoj fazi ovo su informacije koje možemo podeliti - navodi se u odgovoru Tužilaštva medijima.



Policija je u svom 24-časovnom izveštaju potvrdila da je osumnjičena zadržana na daljem lečenju u medicinskoj ustanovi.

Prema izvorima Klan Kosova, 21-godišnja žena se javila u Hitnu službu žaleći se na bolove u stomaku, ali nije prijavila da je trudna. Umesto toga, navodno je rekla da joj je menstruacija bila pre nedelju dana i da ne zna za trudnoću. Porodila se u toaletu, a medicinsko osoblje je, čuvši buku vode iz WC-a više puta, ušlo i pronašlo bebu. Postoje sumnje da je novorođenče imalo znake gušenja.

Slučaj je i dalje u fazi intenzivne istrage, a Tužilaštvo i Policija nastavljaju prikupljanje dokaza.

Ovo je jedan od najtežih slučajeva nasilja nad novorođenčetom na Kosovu i Metohiji.

