Blokader Lazar Mišić uhapšen je juče, a predsednik je to prokomentarisao na današnjoj ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" - sektor 2 i sektor 3.

- Đavo je uvek u detaljima, zato je moja koncentracija uvek nervirala protivnike. Kao što sam uvek insistirao na Valjevu i zvučnom topu, pa samo čekajte trenutak kada ćete i iz Evrope i iz Amerike dobiti potvrdu da zvučni top nije postojao, da je sve bila velika laž i prevara.

- Zaboravili ste da kažete da nije reč o blokiranju auto-puta već i o blokiranju TENT-a. To državni organi rade i verujem da će završiti u redovnom postupku. Što se tiče blokiranja ovoga i onoga, ta priča je prošla.

Davno prošlo vreme za podizanje tenzija po bilo kom pitanju, ta priča je prošla. Možete da se slikate, skačete ludujete na NovojS i N1, bilo pa prošlo. To je sad podgrevanje krompira, a podgrejan krompir malo ko hoće - rekao je predsednik.

Celop obraćanje predsednika ispratite u našem lajv blogu.