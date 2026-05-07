U izraelskom vazdušnom napadu ubijen je sin Halila el-Haje, visokog lidera Hamasa i glavnog pregovarača te organizacije u razgovorima o budućnosti Gaze, potvrdio je danas visoki zvaničnik Hamasa.

Prema navodima Hamasa, Azam el-Haja je podlegao povredama nakon što je pogođen u napadu, čime je postao četvrti sin Halila el-Haje koji je poginuo u izraelskim udarima tokom prethodnih godina sukoba, preneo je Rojters.

Portparol Hamasa Basim Naim potvrdio je smrt, dok se izraelska vojska nije oglasila povodom optužbi. Halil el-Haja, koji je među ključnim liderima Hamasa u pregovorima o Gazi, ranije je već bio meta napada u kojima su mu stradali članovi porodice.

Njegovi sinovi su ubijani u ranijim izraelskim operacijama 2008. i 2014. godine, a još jedan sin je poginuo u napadu u Dohi prošle godine, navodi Hamas.

Njegova smrt se dogodila u trenutku kada se u Kairu vode pregovori između Hamasa, drugih palestinskih frakcija i regionalnih posrednika, uz učešće američkog izaslanika Nikolaja Mladenova, u pokušaju da se održi i unapredi prekid vatre postignut u oktobru.

Prema tim dogovorima, koji su deo šireg plana za Gazu koji je podržala administracija američkog predsednika Donalda Trampa, predviđeno je povlačenje izraelskih snaga i početak obnove Pojasa Gaze, uz uslov da Hamas položi oružje.

Hamas je u razgovorima poručio posrednicima da neće ući u narednu fazu pregovora dok Izrael, prema njihovim tvrdnjama, u potpunosti ne ispuni obaveze iz prve faze sporazuma, uključujući prekid vojnih operacija.

Izrael, sa druge strane, tvrdi da su njegovi napadi usmereni na sprečavanje napada militanata na izraelske snage.

U međuvremenu, prema podacima lokalnih zdravstvenih službi, od stupanja na snagu primirja poginulo je više od 800 Palestinaca, dok Izrael navodi da su u istom periodu ubijena četiri njegova vojnika.