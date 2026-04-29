Prema navodima stranih medija, reč je o neobičnom incidentu u kojem je muškarac navodno iskopao posmrtne ostatke svoje sestre i doneo ih pred banku kako bi dokazao da je preminula.

Problem sa podizanjem novca iz banke

Kako se navodi, incident se dogodio u okrugu Kendudžar, gde muškarac nije mogao da podigne novac sa računa svoje pokojne sestre.

Prema izveštajima, reč je o meštaninu sela Dijanali koji je nedeljama pokušavao da dođe do iznosa od oko 19.300 rupija. Njegova sestra preminula je u januaru nakon bolesti, ali banka je insistirala na poštovanju procedura.

Navodno je od njega traženo da dostavi zvaničnu dokumentaciju, poput izvoda iz matične knjige umrlih, što on nije uspeo da pribavi, delom i zbog nepismenosti.

Očajnički potez koji je šokirao javnost

Frustriran situacijom, muškarac je, prema navodima medija, otišao na seosko groblje, iskopao telo svoje sestre i poneo ga sa sobom.

Posmrtne ostatke umotao je u tkaninu i prešao oko tri kilometra do banke, gde je prizor šokirao građane i zaposlene.

Policija je ubrzo reagovala i izašla na lice mesta. Jedan od službenika naveo je da muškarac nije razumeo zakonske procedure koje se odnose na nasledstvo i pristup novcu sa računa preminule osobe.

„Iz očaja sam to uradio“

Muškarac je kasnije izjavio da ga je očaj naveo na ovakav potez, tvrdeći da su od njega tražili da „vlasnik računa dođe lično“, uprkos tome što je više puta objašnjavao da je sestra preminula.

„Iz očaja sam iskopao grob i doneo njene ostatke kao dokaz smrti“, navodno je rekao.

Slučaj rešen, telo ponovo sahranjeno

Na kraju je slučaj rešen, pošto su nadležni obećali da će novac biti isplaćen kroz zakonsku proceduru.

Pretpostavlja se da je muškarac jedini naslednik, jer je prethodno ovlašćeno lice u međuvremenu takođe preminulo. Posmrtni ostaci njegove sestre su, prema izveštajima, ponovo sahranjeni uz prisustvo policije.