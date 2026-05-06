Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom Dana Garde, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U čestitki se kaže:



„Nastavljajući bogatu i slavnu tradiciju srpske Gvardije dugu gotovo dva veka, vršite dužnost sa izuzetnom posvećenošću i zalaganjem. Angažovanjem u izvršavanju najodgovornijih zadatka, pripadnici Garde svakodnevno demonstriraju visok nivo obučenosti, discipline i operativne sposobnosti. Rezultati koje postižete, često i u najsloženijim uslovima, nedvosmisleno potvrđuju da Garda s pravom uživa posebno mesto u sistemu odbrane Republike Srbije. Vaši rezultati prepoznati su kroz brojna priznanja i odlikovanja, ali i kroz poverenje koje vam se ukazuje, čime dokazujete da samo najbolje jedinice Vojske Srbije mogu biti nosioci najviših državnih odličja.



Svesna značaja i uloge Garde, država nastavlja da ulaže u njeno jačanje kroz kontinuirano opremanje savremenim sredstvima i opremom, unapređenje uslova rada i životni standard pripadnika Garde, kao i kroz intenzivnu realizaciju obuke i vežbi u cilju daljeg jačanja operativnih sposobnosti i spremnosti jedinice.



Želim da vam današnji dan i krsna slava budu podstrek za dalji profesionalni razvoj, siguran da ćete i ubuduće na jednako odgovoran način izvršavati postavljene zadatke, razvijati operativnu sposobnost svoje jedinice i nastaviti da doprinosite uspešnom stvaranju moderne i funkcionalne Vojske, jer snažna Garda čuva ugled ne samo Vojske Srbije, već i celokupne države.“

