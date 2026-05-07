Stjuardesa se nalazi u izolaciji u bolnici Amsterdam UMC sa blagim simptomima. Trenutno se testira na hantavirus, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja za RTL Njuz.

Holanđanka je preminula od hantavirusa u bolnici u Johanesburgu 26. aprila. Dan ranije bila je kratko u avionu kompanije KLM na aerodromu O.R. Tambo, nakon čega je osoblje KLM-a zamolilo da napusti avion jer se osećala loše.

Nakon što je žena izvedena iz aviona, let je poleteo iz Johanesburga za Amsterdam u 23:15 časova 25. aprila. Stjuardesa koja je sada hospitalizovana u Amsterdamu radila je na tom letu i trenutno se testira na virus.

Holandska zdravstvena služba GGD radi na kontaktiranju svih putnika sa tog leta i upozorava ih da obrate pažnju na moguće simptome. Zdravstvena služba još nije izdala konkretna uputstva o tome šta putnici treba da urade ukoliko razviju simptome.

Period između infekcije hantavirusom i pojave prvih simptoma može trajati od nekoliko dana do čak 60 dana. U proseku, simptomi se pojavljuju nakon dve do četiri nedelje.

Izbijanje hantavirusa na kruzeru

Izbijanje hantavirusa počelo je na holandskom kruzeru Hondius. Tri putnika su preminula, uključujući Holanđanku i njenog supruga. Holanđanin je preminuo od, kako se navodi, respiratorne bolesti na brodu 11. aprila.

Brodarska kompanija je prošle nedelje podigla uzbunu kada je još jedan oboleli putnik, britanski državljanin koji se nalazio na intenzivnoj nezi u bolnici u Johanesburgu, bio pozitivan na hantavirus. Holanđanka, koja je do tada već bila preminula, takođe je testirana i rezultat je bio pozitivan.

Oboje su bili zaraženi opasnom andskim sojem virusa, retkom varijantom koja može da se prenosi sa čoveka na čoveka. Većina drugih varijanti hantavirusa prenosi se putem izmeta i urina glodara. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), trenutno postoji sedam slučajeva hantavirusa na brodu Hondius, uključujući tri smrtna slučaja.

Zdravstvene vlasti rade na iskrcavanju preostalih putnika sa kruzera. Tri osobe su evakuisane sa broda u sredu, od kojih su dve stigle na aerodrom Schiphol oko 20 časova iste večeri, dok je treća stigla u četvrtak ujutru.

Osobe koje su stigle u sredu prebačene su u bolnice u Lajdenu i Diseldorfu u Nemačkoj. Pacijentkinja u Nemačkoj je navodno 65-godišnja Nemica, bliska rođaka jednog od troje putnika koji su preminuli na brodu. Nemačke hitne službe saopštile su da je u stabilnom stanju i da ne pokazuje simptome hantavirusa.

Pacijent prebačen u Univerzitetski medicinski centar u Lajdenu je 56-godišnji Britanac i član posade Hondiusa, Martin Ansti. On je za Sky News izjavio da se oseća dobro, ali da se i dalje testira na virus. Nalazi se u izolaciji u bolnici u Lajdenu.

Putnik koji je stigao letom u četvrtak ujutru verovatno je 41-godišnji Holanđanin, prenosi NOS. Na aerodromu Schiphol sačekala su ga kola hitne pomoći. Zdravstvene vlasti nisu otkrile gde će biti lečen.

Pored ove tri osobe, prvi pacijent koji je bio pozitivan na hantavirus i dalje se nalazi na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi, dok je jedan državljanin Švajcarske sa simptomima primljen u bolnicu u Cirihu u sredu. Njegov partner je iz predostrožnosti u samoizolaciji, piše NL Tajms.

Brod je sinoć isplovio sa obale Zelenortskih Ostrva ka Evropi.

Oko 40 putnika napustilo "kruzer smrti"

Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa iskrcalo se na ostrvu Sveta Jelena u južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici.

Holandsko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo tokom putovanja, kao i još dve osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili hospitalizovane, preneo je AP.

Ministar spoljnih poslova Holandije Tom Berendsen u pismu parlamentu je potvrdio da su se putnici iskrcali tokom zaustavljanja na udaljenom ostrvu, ali nije precizirano gde se oni trenutno nalaze.

Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom.