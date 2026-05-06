Milanović je ranije ove sedmice rekao da bi Hrvatski sabor trebalo da odobri ulazak ratnih brodova u hrvatske luke, posebno ako se radi o brodovima koji dolaze iz ratnih operacija, Plenković misli da je Milanoviću dosadno i da izmišlja stvari.

"Naše je tumačenje da to ne zahteva odluku Hrvatskog sabora jer ti ljudi nisu došli ni u vojnu misiju u Hrvatskoj ni u vojno delovanje u našoj zemlji. Oni su došli ovde da bi obavili rutinsku posetu u jednoj od naših luka, kao što ih obavljaju već godinama svi, uključujući i period kada je on (Milanović) bio premijer. Što tada nije slao Saboru ovaj zahtev", kazao je Plenković sinoć nakon sednice Predsedništva HDZ-a.

"Kada je nekome dosadno, onda izmišlja stvari. Ako mu je problem s tim zakonom, neka pokrene ocenu ustavnosti i neka mu paralizovani Ustavni sud o tome nešto kaže", rekao je Plenković, prenela je Hina.

Američki razarač uplovio je pre dva dana u dubrovački akvatorijum, a reč je o brdu U S S Oskar Ostin, koji je učestvovao u borbama na početku iranske krize. Opremljen je oružjem za protivpodmorničko i površinsko ratovanje. Brod bi, kako je tada objavio Dubrovački vijesnik, hrvatske morske vode trebalo da napusti danas.

