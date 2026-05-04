Političke tenzije u Hrvatskoj ponovo su izbile na površinu, nakon oštre razmene optužbi između predsednika i premijera.

Hrvatski predsednik, Zoran Milanović, oštro je danas napao premijera Andreja Plenkovića, optuživši ga da uzurpira vlast odobravanjem uplovljavanja američkog razarača u dubrovački akvatorijum.

Komentarišući odluku Vlade, Milanović je poručio da takva ovlašćenja ne pripadaju izvršnoj vlasti, već da su u suprotnosti sa Ustavom.

– Ako Plenkoviću odgovara ta vrsta uzurpacije, neka nastavi tako. Ali ako se nešto dogodi, odgovornost je na njemu – rekao je Milanović.

Hrvatski predsednik je naglasio da ulazak stranih vojnih snaga, pa i savezničkih, mora da odobri Hrvatski sabor, uz njegovu saglasnost i na predlog Vlade, ističući da je ta procedura jasno definisana Ustavom.

Milanović je kritikovao postojeći zakonski okvir, navodeći da je Pomorski zakonik "sporedan akt" koji ne može biti iznad Ustava, te da je čitav sistem regulisanja ovakvih odluka problematičan već više od dve decenije.Povod za oštru reakciju bio je dolazak američkog razarača USS Oskar Ostin, koji je jutros uplovio u dubrovačke vode, gde će, prema najavama, ostati do 6. maja.

Ova situacija dodatno je zaoštrila odnose na vrhu hrvatske politike, otvarajući pitanje podele nadležnosti i kontrole nad ulaskom stranih vojnih snaga u zemlju.

