Oko dva miliona avionskih sedišta je uklonjeno iz globalnih rasporeda letova u maju, pošto avio-kompanije smanjuju kapacitete zbog naglog rasta cene mlaznog goriva, saopštila je kompanija za avio-analitiku "Cirium".

Prema podacima te kompanije, u maju je širom sveta planirano oko 13.000 letova manje, što je posledica prilagođavanja avio-kompanija uslovima na tržištu goriva, koje je pogođeno poremećajima u snabdevanju zbog sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja Ormuskog moreuza, preneo je Gardijan.

Najveća smanjenja zabeležena su u Istanbulu i Minhenu, gde su prevoznici poput Turkiš Erlajnsa i Lufthanze redukovali deo letova. Lufthanza je, prema navodima, ukinula oko 20.000 kratkih letova koje obavlja njena podružnica.

Cena mlaznog goriva više je nego udvostručena od početka sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u snabdevanju, iako većina avio-kompanija navodi da trenutno nema fizičkih nestašica goriva zbog postojećih zaliha.

Neke kompanije, uključujući Izidžet i Viz Er, najavile su da planiraju da zadrže letnje rasporede uprkos pritiscima na troškove. Analitičari upozoravaju da bi Evropa, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, mogla da bude među najugroženijima zbog visoke zavisnosti od uvoza mlaznog goriva i ograničenih rafinerijskih kapaciteta.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je najavila da razmatra vanredne mere, uključujući moguće spajanje letova i fleksibilnije korišćenje aerodromskih slotova, kako bi se izbegli poremećaji tokom letnje sezone.

Cene nafte danas

Cene nafte danas su pale su za četiri odsto nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset rekao da primirje sa Teheranom ostaje na snazi uprkos iranskim napadima na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 110 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 102 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Hegset je dodao da je Ormuski moreuz otvoren, napominjući da su dva američka komercijalna broda bezbedno prošla uz američku vojnu podršku SAD, koja je odbila napade iranskih dronova, raketa i malih naoružanih čamaca.

