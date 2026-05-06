Pezeškijan je to izjavio juče u telefonskom razgovoru sa mandatarom za sastav vlade Iraka Alijem Falehom al-Zaijdijem, tokom kojeg su razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje regiona nakon američko-izraelske agresije na Iran, prenosi Presstv.

"Islamska Republika Iran spremna je za svaki dijalog u okviru međunarodnog prava, ali na osnovu svoje vere, uverenja i principa, nije se pokorila niti će se ikada pokoriti prinudi na bilo koji način. Ako nam se obraćaju razumno, dijalog je moguć, ali jezik pretnji i pritisaka ne vodi nikuda. Ako nastave sa takvim ponašanjem naš jedini odgovor na ultimatume je nastavak rata", rekao je Pezeškijan tokom razgovora.

Pezeškijan je naglasio da je Iran posvećen očuvanju odnosa sa arapskim državama Persijskog zaliva na osnovu dobrosusedskih odnosa.

"Ne želimo bilo kakav sukob sa našom braćom u regionu, ali činjenica je da su škole, bolnice i infrastruktura naše zemlje bombardovani iz američkih baza koje se nalaze na teritoriji nekih zemalja regiona i uz korišćenje njihovog prostora i kapaciteta", rekao je on.

"Pozivamo na jedinstvo i koheziju muslimanskog sveta na osnovu verskih učenja i verujemo da, ako se sledi ispravan, pravedan i pravičan put, neće biti razloga za nesuglasice", dodao je predsednik Irana.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su talas vazdušnih napada na Iran 28. februara.

Iran je uzvratio lansiranjem raketa i napadom dronovima na američke baze i interese u zemljama regiona.

Privremeno primirje između Irana i SAD, postignuto uz posredovanje Pakistana, stupilo je na snagu 8. april, međutim, kasniji mirovni pregovori u Islamabadu na kraju su propali.

Američki predsednik Donald Tramp pokrenuo je 4. maja operaciju pod nazivom "Projekat Sloboda", u pokušaju da preuzme kontrolu nad strateški važnim plovnim putem od Irana, koji je zatvorio Ormuski moreuz nakon napada SAD i Izraela.

Primirje na Bliskom istoku je pod pritiskom, nakon što su SAD i Iran razmenili juče vatru u Persijskom zalivu u borbi za kontrolu nad Ormuskim moreuzom.