U jednom ruralnom delu Turske dogodila se neobična situacija koja je brzo obišla društvene mreže i izazvala brojne reakcije širom sveta. Dvogodišnji dečak, koji je tokom dana nestao iz porodičnog okruženja, pronađen je nekoliko sati kasnije – na mestu koje je mnoge i iznenadilo i nasmejalo.

Prema navodima iz viralnih objava, nestanak se dogodio u selu gde su se meštani i policija odmah uključili u potragu. Kako su sati prolazili, zabrinutost je rasla, a potraga je trajala navodno i do 10 sati.

Na kraju, dok su mnogi već strahovali od najgoreg, dečak je pronađen na planinskom vrhu – kako mirno spava, nepovređen i potpuno nesvestan drame koja se odvijala oko njega.

Snimak koji se ubrzo proširio internetom prikazuje trenutak kada se budi, zbunjeno gleda oko sebe, a zatim smireno ustaje i obuva papuče, kao da se ništa neobično nije dogodilo.

Upravo taj prizor pokrenuo je lavinu komentara na društvenim mrežama. Korisnici su reagovali duhovito i maštovito – od šala da je “snižavao kortizol”, do teorija da je “putovao kroz multiverzum” ili “razgovarao sa precima”. Neki su jednostavno zaključili da je mališan “otišao da pronađe mir”.

Tako je dvogodišnjak, sasvim slučajno, postao internet senzacija – i to tako što je, doslovno, prespavao svoj put do popularnosti.

Napomena: Informacije su zasnovane na viralnim objavama i snimcima sa društvenih mreža i još uvek nisu zvanično potvrđene.