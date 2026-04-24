Milanović je u četvrtak poručio da Hrvatska "nema neprijatelja osim Srbije", s kojom odnosi nisu usklađeni, te da Zagreb sa svoje strane "radi sve što može" na poboljšanju odnosa, javlja Anadolu.

- Hrvatska, u stvari, nema neprijatelja, ima samo Srbiju s kojom nikako da uskladi odnose - izjavio je u četvrtak na svečanoj sednici u povodu Dana Krapinsko-zagorske županije.

Bilo bi super, kako je kazao, kad bi to bilo moguće, ali nije moguće i "za to zaista ne vidim krivce u Hrvatskoj."

- Mi sa naše strane radimo sve što možemo - rekao je posebno naglasivši da Hrvatska mora biti vrlo oprezna ako je se uvlači, bilo planski, bilo po inerciji, u neka nova globalna neprijateljstva s nekim državama.

Ne želimo sukob, ne želimo konflikt. Imamo li pravo na tu vrstu spoljne politike? Naša je egzistencijalna potreba da budemo svoji na svome, ali ne s novčanikom u džepu, i tako više niko ne nosi novac u džepu, nego sa svojom pameću i procenama šta je za nas dobro, a šta nije - istakao je Milanović.

Govoreći o Evropskoj uniji, Milanović je istakao da ona u velikoj meri sama proizvodi hranu i time osigurava sopstvene potrebe.

- Evropska unija je projekt mira i sigurnosti, a ne ratni projekt, u što se pretvara iz dana u dan, dok ovde sedimo - rekao je predsjednik Hrvatske.

Istakao je da je "niz pokušaja naoružavanja EU, a to više nije mirovni projekat."

- Mi smo deo društva u kojem se kuju veliki planovi, u čijem strateškom promišljanju mi skoro da i ne možemo da učestvujemo. Premali smo, a tiču nas se vraški - kazao je.

Nemačka ima 250.000 vojnika, a koja je perspektiva da ih ima milion.

- Jako mala, nikakva, s obzirom na kulturu i pravni poredak Nemačke. LJudi neće u vojsku - dodao je.

Koje su šanse da Hrvatska sa 17.000 vojnika na papiru, a 13.000 u stvarnosti dođe na 50.000 s rezervnim sastavom, što je minimum minimuma za početak planiranja neke odbrambene vizije. Koje su šanse za to? Manje od malih, smatra Milanović.