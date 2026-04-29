Predsednik Hrvatske Zoran Milanović boravio je u subotu u Starim Mikanovcima povodom Dana opštine, gde je privukao pažnju nesvakidašnjim pozdravom upućenim Josipu Dabru, političar i trenutno jedna od najistaknutijih figura desne stranke Domovinski pokret (DP).

Kako je preneo RTL, Milanović i Dabro susreli su se nakon zvaničnog dela svečane sednice. Predsednik mu je u prolazu, u šaljivom tonu, dobacio: „Gde si, ustašo?“

Dabro je potvrdio da se radilo o šali i ubrzo mu odgovorio, nadovezujući se na prethodni Milanovićev govor u kojem je sebe opisao kao „zakopčanog domobrana“.

Milanović: „Biću zakopčan, u toj filozofiji ima nečega“

- Biću zakopčan, neću reći domobran, ali u toj filozofiji ima nečega. Jer, ako te mangupi nateraju da se smucaš s njima okolo, da praviš gluposti i učestvuješ u plaćanju ceha koji su oni napravili, ostaćeš gole zadnjice - izjavio je predsednik Hrvatske je tokom sednice komentarišući odnos Evropske unije prema Ukrajini.

