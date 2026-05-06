Porodica Luke Bogićevića (21) iz Šapca, koji je nestao 19. marta ove godine u Novom Sadu, podelila je na društvenim mrežama tužnu vest o tragičnom kraju potrage.

- Sa neizmernim bolom u srcu obaveštavamo rodbinu i prijatelje da je naš dragi sin Luka tragično izgubio svoj mladi život. Sahrana će se obaviti u četvrtak na groblju u Bogatiću - navedeno je u objavi.

Luka Bogićević je poslednji put viđen 19. marta u jutarnjim satima u Novom Sadu. Njegov nestanak je prijavljen policiji, a porodica, rodbina i prijatelji nestalog mladića nisu gubili nadu i verovali su da je Luka živ.

Prema nezvaničnim informacijama njegovo beživotno telo pronadjeno je pre nekoliko dana.

Nije poznato kako je mladić nastradao, a neutešna porodica se preko društvenih mreža zahvalila svima koji su pružali podršku u najtežim trenucima.