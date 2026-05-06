Najvažnije:
- SAD će pauzirati „Projekat slobode“, napore usmerene na vođenje komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz, rekao je predsednik SAD Donald Tramp.
- Državni sekretar Marko Rubio rekao je da je borbena operacija protiv Irana završena i da će se SAD umesto toga fokusirati na Projekat slobode.
- Najviši iranski diplomata je u Pekingu na razgovorima „o regionalnim i međunarodnim dešavanjima“ sa svojim kineskim kolegom. To je prvi put da su se ministri spoljnih poslova dva saveznika sastali licem u lice od početka rata.
- Potražnja za naftom pada najbržom stopom viđenom van pandemije Kovida, jer preduzeća i potrošači smanjuju potrošnju.
- Globalne zalihe nafte takođe su zabeležile najveći pad od pandemije Kovida-19. Cene gasa u SAD su porasle za 50% od početka rata.
UŽIVO
Hezbolah izveo udare na izraelske trupe
Hezbolah je jutros lansirao nekoliko raketa, minobacača i eksplozivnih dronova na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, saopštila je vojska.
Izraelska vojska kaže da su projektili pogodili blizu snaga, ali da nisu izazvali povrede.
Tokom noći, očigledno dron Hezbolaha presretnut je iznad južnog Libana, a malopre je ispaljena raketa presretač na drugi dron sa kojim je izgubljen kontakt, saopštila je vojska.
Iranski državni mediji tvrde da je Tramp odustao od operacije u Ormuskom moreuzu
Iran je u saopštenju na INSA, državnoj medijskoj kući, pohvalio „neuspeh SAD da ostvare svoje ciljeve u takozvanom 'Projektu slobode'“, nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da obustavlja napore.
U saopštenju INSA se navodi da je Tramp otkazao operaciju „nakon čvrstih stavova i upozorenja Irana“.
Državna Tasnim je takođe pozdravila potez u objavi na svom nalogu na farsi jeziku na X, opisujući ga kao: „Tramp odustaje“.
Više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom rata u Iranu
Visoki zvaničnik Stejt departmenta izjavio je danas da je tokom aktivnog sukoba u iranskom ratu bilo više od 600 napada na američke objekte u Iraku.
Ovo otkriće baca novo svetlo na ozbiljnost napada Irana i njegovih posrednika protiv američkih interesa. CNN je izvestio o brojnim raketnim i bespilotnim napadima usmerenim na američku ambasadu u Bagdadu, Američki diplomatski centar za podršku i američki konzulat u Erbilu.
Ambasada u Bagdadu danas je ponovo upozorila da „iračke terorističke milicije povezane sa Iranom nastavljaju da planiraju dodatne napade na američke građane i mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana (IKR).“
Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen projektilom
Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom, javio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) rano ujutru u sredu po lokalnom vremenu, pozivajući se na „provereni izvor“. Uticaj na životnu sredinu nije bio poznat u vreme objavljivanja izveštaja.
UKMTO nije rekao u koje vreme je brod navodno pogođen. Nije navedeno u kojoj zemlji je brod registrovan niti je dao bilo kakve detalje o njegovoj posadi.
BONUS VIDEO
Komentari (0)