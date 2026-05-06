SAD će pauzirati „Projekat slobode“, napore usmerene na vođenje komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz, rekao je predsednik SAD Donald Tramp.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je da je borbena operacija protiv Irana završena i da će se SAD umesto toga fokusirati na Projekat slobode.

Najviši iranski diplomata je u Pekingu na razgovorima „o regionalnim i međunarodnim dešavanjima“ sa svojim kineskim kolegom. To je prvi put da su se ministri spoljnih poslova dva saveznika sastali licem u lice od početka rata.

Potražnja za naftom pada najbržom stopom viđenom van pandemije Kovida, jer preduzeća i potrošači smanjuju potrošnju.

Globalne zalihe nafte takođe su zabeležile najveći pad od pandemije Kovida-19. Cene gasa u SAD su porasle za 50% od početka rata.

Hezbolah izveo udare na izraelske trupe



Hezbolah je jutros lansirao nekoliko raketa, minobacača i eksplozivnih dronova na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, saopštila je vojska.

Izraelska vojska kaže da su projektili pogodili blizu snaga, ali da nisu izazvali povrede.

Tokom noći, očigledno dron Hezbolaha presretnut je iznad južnog Libana, a malopre je ispaljena raketa presretač na drugi dron sa kojim je izgubljen kontakt, saopštila je vojska.

Iranski državni mediji tvrde da je Tramp odustao od operacije u Ormuskom moreuzu

Iran je u saopštenju na INSA, državnoj medijskoj kući, pohvalio „neuspeh SAD da ostvare svoje ciljeve u takozvanom 'Projektu slobode'“, nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da obustavlja napore.

U saopštenju INSA se navodi da je Tramp otkazao operaciju „nakon čvrstih stavova i upozorenja Irana“.

Državna Tasnim je takođe pozdravila potez u objavi na svom nalogu na farsi jeziku na X, opisujući ga kao: „Tramp odustaje“.

Više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom rata u Iranu

Visoki zvaničnik Stejt departmenta izjavio je danas da je tokom aktivnog sukoba u iranskom ratu bilo više od 600 napada na američke objekte u Iraku.

Ovo otkriće baca novo svetlo na ozbiljnost napada Irana i njegovih posrednika protiv američkih interesa. CNN je izvestio o brojnim raketnim i bespilotnim napadima usmerenim na američku ambasadu u Bagdadu, Američki diplomatski centar za podršku i američki konzulat u Erbilu.

Ambasada u Bagdadu danas je ponovo upozorila da „iračke terorističke milicije povezane sa Iranom nastavljaju da planiraju dodatne napade na američke građane i mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana (IKR).“

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen projektilom

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom, javio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) rano ujutru u sredu po lokalnom vremenu, pozivajući se na „provereni izvor“. Uticaj na životnu sredinu nije bio poznat u vreme objavljivanja izveštaja.

UKMTO nije rekao u koje vreme je brod navodno pogođen. Nije navedeno u kojoj zemlji je brod registrovan niti je dao bilo kakve detalje o njegovoj posadi.

